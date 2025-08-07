Λευτέρης Ελευθερίου: «Το χιούμορ δεν μπορείς να το βάζεις σε κουτάκια»

«Τα τελευταία τρία χρόνια το χιούμορ ενοχοποιήθηκε πάρα πολύ! Μην πεις αυτό, μην πεις το άλλο, μην πεις το παράλλο… Θεωρώ ότι το χιούμορ προσβάλει μόνο αν είσαι άνθρωπος που σου αρέσει να προσβάλεις!» είπε ο Λευτέρης Ελευθερίου στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου. «Το χιούμορ έτσι είναι, δεν μπορείς να το βάζεις σε κουτάκια. Κάνεις κάτι για να γελάσεις, για να δεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων και όχι για να δεις κάτι για να πειραχτείς, εγώ έτσι το βλέπω. Να περάσεις μισή ώρα και να πονέσει η κοιλιά σου από τα γέλια!»

Ο ηθοποιός υποστήριξε πως το ελληνικό κοινό είναι καλύτερο από άλλων χωρών γιατί δεν έχει κόμπλεξ! «Ο Έλληνας νομίζω ότι είναι από τους λαούς που υποστηρίζει όλα τα είδη θεαμάτων. Είναι από τους πιο ακομπλεξάριστους στο θέαμα. Θα δει πράγματα και θα σου πει: “Έλα μωρέ, γέλα μ’ αυτό, γιατί το παίρνεις πια τόσο σοβαρα”, γιατί η Ευρώπη έχει “σφίξει” λίγο στο κομμάτι της διασκέδασης, της ψυχαγωγίας και του χιούμορ».

Το κεφάλαιο «γονιός»

Ο Ελευθερίου αναφέρθηκε και στα έφηβα παιδιά του και στο γεγονός ότι έχει επιλέξει να μην τους ασκεί εξουσία με τις φωνές, αλλά να προσπαθεί να κουβεντιάζουν. «Το μεγαλύτερο άγχος μου είναι να είναι καλά τα παιδιά μου, να είναι καλά και ψυχολογικά. Μπαίνουν τώρα στην εφηβεία, οπότε είναι πολύ λεπτό το όριο του να είμαι καλά. Θέλουν μια κουβέντα, θέλουν αγάπη, φροντίδα, θέλουν συζήτηση πάρα πολύ για να αποφύγεις τις κακοτοπιές και όχι με φωνές, γιατί κι εγώ πολλές φορές είμαι αυστηρός, το αισθάνομαι. Μεγάλωσα με γονείς, εντάξει παλιάς γενιάς, που ήταν πιο στιβαροί, πιο φωνακλάδες. Εγώ μελετάω και το έχω πάει πιο ψυχολογικά, να μην ασκώ εξουσία στο παιδί με τις φωνές μου, αλλά γιατί πρέπει να του εξηγήσω, να καταλάβει, γιατί μετά δεν έχουν εμπιστοσύνη».