Πάνος Σταθακόπουλος: «Η μεγαλύτερη ερωτική μου φαντασίωση είναι η... Καραβάτου»

Ο Πάνος Σταθακόπουλος μίλησε στο «Καλοκαίρι παρέα» για τη μεγαλύτερή του φαντασίωση και για τη γυναίκα που περιμένει να έρθει στη ζωή του. «Η μεγαλύτερη ερωτική μου φαντασίωση είναι η… Καραβάτου! Θα ήθελα να περάσω μαζί της το καλοκαίρι μου, είναι καιρός να της το πω. Πάρα πολλά χρόνια το κρατούσα μέσα μου αυτό», είπε χαριτολογώντας στην κάμερα της εκπομπής και έπειτα μοιράστηκε μαζί μας τι θα ήθελε να του φέρει το φετινό καλοκαίρι. «Όταν ακούω τη φράση “Αγάπη του καλοκαιριού” σκέφτομαι μια παραλία, μια αιθέρια ύπαρξη διπλα μου και καρπούζι! Την περιμένω αυτή την ύπαρξη να έρθει αυτο το καλοκαίρι».

«Ποτέ δεν πήγα διακοπές ως παιδάκι»

Ο ηθοποιός θυμήθηκε τα δύσκολα παιδικά χρόνια που είχε, όπου αναγκαζόταν να δουλεύει στα χωράφια και δεν είχε πάει ποτέ στη θάλασσα για μπάνιο, παρά μόνο όταν πήγε στο Γυμνάσιο! «Η πιο δύσκολη δουλειά που έχω κάνει είναι η αγροτική. Έχω δουλέψει πολύ στα χωράφια. Έχω φορτώσει καρπούζια τα καλοκαίρια, έχω δουλέψει στις πιπεριές που έπρεπε να τις μαζεύεις από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και να είσαι συνέχεια σκυμμένος μες τη ζέστη, μέσα στον ήλιο!

Τη θάλασσα, τη δική μας στην Κουρούτα, δεν ήξερα ότι υπάρχει παρότι είμαστε τόσο κοντά, γιατί δούλευα όλα τα καλοκαίρια. Ποτέ δεν πήγα διακοπές ως παιδάκι, γιατί πάντα δούλευα. Δεν υπήρχε ούτε το μέσον για να πάμε στην Κουρούτα για μπάνιο, αλλά δουλεύαμε κιόλας. Μπάνιο έκανα για πρώτη φορά μετά το δημοτικό, πρώτη - δευτέρα Γυμνασίου».