Λένα Ζευγαρά: «Δεν υπάρχει προσωπική ζωή - Προτεραιότητά μου είναι η δουλειά μου»

Η Λένα Ζευγαρά διασκεδάζει τη Θεσσαλονίκη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και εκεί τη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής “Happy day” για μερικές δηλώσεις στο… πόδι! Εκεί όμως βγαίνουν και τα καλύτερα.

Η τραγουδίστρια λοιπόν αποκάλυψε πως αυτή την περίοδο είναι μόνη της, αφού πρώτο της μέλημα είναι η καριέρα και όχι μια νέα σχέση. «Πάρα πολύ δύσκολα ισορροπείται η προσωπική με την επαγγελματική ζωή. Δεν υπάρχει προσωπική ζωή γιατί όταν βάζεις στόχο τη δουλειά και την έχεις για προτεραιότητα, δεν υπάρχει χρόνος.

«Νιώθω ευλογημένη»

Παρά την έλλειψη συντρόφου η Ζευγαρά νιώθει ήρεμη με την επιλογή που έχει κάνει γιατί δεν θέλει να αυτοπροσδιορίζεται βάσει κάποιου άλλου ανθρώπου, οπότε στηρίζει την επιλογή της και για την ώρα κάνει… σόλο καριέρα. «Είμαι ευχαριστημένη και νιώθω ευλογημένη για αυτή μου την επιλογή», είπε στην πρωινή εκπομπή του ALPHA.

άντως επειδή είναι μια νέα και σέξι γυναίκα το φλερτ στο μαγαζί, αλλά και μέσω Ίντερνετ είναι στο φουλ. «Δέχομαι φλερτ στα social, το διαχειρίζομαι με χαμόγελο και χιούμορ», πρόσθεσε.

Κακό κουτσομπολιό

Πριν από λίγο καιρό πάντως είχαν βγει φήμες για υποτιθέμενη σχέση της τραγουδίστριας με τον μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ναν, κάτι που η ίδια έσπευσε αμέσως να διαψεύσει: «Δεν γνωρίζω τον άνθρωπο προσωπικά. Δεν μπορώ να μιλήσω και να δώσω βάση σε φήμες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δημιουργούν προβλήματα.

Ο άνθρωπος έχει γυναίκα, έχει παιδί. Εγώ έχω τους γονείς μου, έχω οικογένεια, δεν μπορείς να βγαίνει ο καθένας και να λέει κάτι. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε και δεν θέλω και να ασχοληθώ γιατί όλο αυτό είναι λάθος να συμβαίνει».