Λευκορωσία: Χάρη σε 31 Ουκρανούς κρατούμενους από τον Λουκασένκο λόγω... Τραμπ

Χάρη σε 31 Ουκρανούς πολίτες που είχαν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα στο έδαφος της Λευκορωσίας απένειμε ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Η κίνηση έγινε στο πλαίσιο των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν μεταξύ του Λουκασένκο και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από αίτημα της Ουκρανίας, δήλωσε η Νατάλια Έισμοντ, εκπρόσωπος του Λουκασένκο, σύμφωνα με το πρακτορείο.

«Αυτή την ώρα παραδίδονται στην ουκρανική πλευρά», δήλωσε η ίδια.

Ο Τραμπ είχε πιέσει τη Λευκορωσία να απελευθερώσει πολιτικούς κρατούμενους στις επαφές του με τον Λουκασένκο, ο οποίος κυβερνά από το 1994.

Ως αντάλλαγμα, η Ουάσιγκτον έχει μερικώς άρει τις κυρώσεις προς την κρατική αεροπορική εταιρεία της Λευκορωσίας, Belavia, επιτρέποντάς της να εκτελεί υπηρεσίες και να αγοράζει ανταλλακτικά για τον στόλο της, που περιλαμβάνει αεροσκάφη Boeing.

«Ο πρόεδρος χορήγησε χάρη σε 31 Ουκρανούς πολίτες που διέπραξαν ποινικά αδικήματα στην επικράτεια της χώρας μας», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λουκασένκο, Ναταλία Εϊσμοντ, στο κρατικό κανάλι.

Η χάρη, που ζητήθηκε από την Ουκρανία, ήταν αποτέλεσμα «των συμφωνιών που επετεύχθησαν μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο», πρόσθεσε η ίδια.

Η κίνηση στοχεύει στο «δημιουργία συνθηκών για την επίλυση της ένοπλης σύγκρουσης στο γειτονικό κράτος», αναφερόμενη στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με την εκπρόσωπο.

Οι Ουκρανοί, των οποίων η ταυτότητα δεν αποκαλύφθηκε, παραδίδονται τώρα στο Κίεβο, σύμφωνα με την Εϊσμοντ.

Συνήθως, η Λευκορωσία κατηγορεί όσους αντιτίθενται ή επικρίνουν την κυβέρνηση για «εξτρεμισμό», επιβάλλοντας πολυετείς ποινές φυλάκισης. Δεν έγινε αμέσως σαφές με ποια κατηγορία είχαν διωχθεί οι απελευθερωθέντες Ουκρανοί.

Νωρίτερα, ο Λουκασένκο είχε απελευθερώσει δεκάδες πολιτικούς κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων εξέχοντων διαφωνούντων, δημοσιογράφων και κληρικών.

Σύμφωνα με οργανώσεις για τα δικαιώματα, εξακολουθούν να παραμένουν περισσότεροι από 1.000 πολιτικοί κρατούμενοι στις φυλακές της Λευκορωσίας.