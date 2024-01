Ο ηθοποιός των ταινιών «Barbie» και «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» Σίμου Λίου θα είναι παρουσιαστής της τελετής απονομής των People’s Choice Awards με τα οποία βραβεύονται οι καλύτεροι της χρονιάς από τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη μουσική έπειτα από ψηφοφορία του κοινού μέσω διαδικτύου.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο Barker Hangar στη Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ στις 18 Φεβρουαρίου και θα μεταδοθεί από τα τηλεοπτικά δίκτυα NBC, Peacock και E!.

Ο 34χρονος Σίμου Λίου είχε κερδίσει στο παρελθόν βραβείο People's Choice στην κατηγορία Πρωταγωνιστής Ταινιών Δράσης για τον ρόλο του στην ταινία "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings".

Τον Δεκέμβριο ήταν ο οικοδεσπότης του Unforgettable Gala της Character Media, της τελετής απονομής βραβείων σε ταλέντα από την Ασία και τα Νησιά του Ειρηνικού.

Ο γεννημένος στην Κίνα, Καναδός ηθοποιός είναι επίσης υποψήφιος για βραβείο People's Choice για την ερμηνεία του ως ένας από τους Ken στην ταινία «Barbie». Η μεγάλη εμπορική επιτυχία «Barbie» είναι υποψήφια στις κατηγορίες Ταινία της Χρονιάς και Κωμωδία της Χρονιάς.

Η ψηφοφορία στις 45 κατηγορίες θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι και τις 19 Ιανουαρίου, ενώ, ο δημιουργός των Βραβείων ήταν ο Μπομπ Στίβερς, υπεύθυνος παραγωγής της πρώτης τελετής που πραγματοποιήθηκε το 1975.