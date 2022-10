Τέιλορ Σουίφτ: Το 10ο άλμπουμ της «Midnights», αναμένεται με μεγάλη ανυπομονησία από τους θαυμαστές της.

Στη «μουσική ταινία» μάλιστα, θα συμμετέχουν πολλοί διάσημοι.

Το πρώτο οπτικοποιημένο κομμάτι, από το τρίτο τραγούδι του άλμπουμ της, «Anti-Hero» θα κυκλοφορήσει σήμερα στις 3 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

Η Σουίφτ ανάρτησε στους λογαριασμούς της στα social media το teaser για το βίντεο όπου συμμετέχουν οι Laura Dern, Laith Ashley, Mary Elizabeth Ellis, John Early, Mike Birbiglia μεταξύ άλλων.

Η σειρά των βίντεο για το άλμπουμ «Midnights» επικυρώνει την συνεργασία της Σουίφτ με την κινηματογραφίστρια Rina Yang. «Αγαπώ να λέω ιστορίες. Αγαπώ να γράφω τραγούδια. Αγαπώ να κάνω βίντεο, αγαπώ να τα σκηνοθετώ. Και αυτή ήταν μία διασκεδαστική εμπειρία μαζί με την Rina Yang» είπε πρόσφατα η Σουίφτ.

«Το «Midnights» είναι μία άγρια βόλτα και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη για το γεγονός ότι ο συνοδοιπόρος μου σε αυτή την περιπέτεια ήταν ο Jack Antonoff.

»Είναι φίλος μου για μια ζωή και κάνουμε μουσική μαζί για σχεδόν μία δεκαετία. Όμως αυτή είναι η πρώτη δουλειά που είμαστε και οι δύο ως βασικοί στο project» έγραψε μεταξύ άλλων στο Instagram αναρτώντας σχετικές φωτογραφίες.

Η Σουίφτ ευχαρίστησε στην ίδια ανάρτηση, όλoυς όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία του άλμπουμ.

«Η ζωή είναι σκοτεινή, θολή, τρομακτική, ηλεκτρισμένη, ζεστή, κρύα, ρομαντική ή μοναχική. Όπως ακριβώς τα «Μεσάνυχτα» (Midnights)» έγραψε η Σουίφτ.

Here’s the teaser trailer for the videos I’ve made for Midnights 🌌 Thank you @amazonmusic for premiering this, the first video for Anti-Hero will be out tomorrow at 8am ET. And Midnights will be here SO SOON!!!https://t.co/jjqUNkpPke pic.twitter.com/xzmqXa5Cqy

— Taylor Swift (@taylorswift13) October 21, 2022