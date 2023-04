Netflix: Η πλατφόρμα δέχτηκε μήνυση για παραβίαση της νομοθεσίας από τα μέσα ενημέρωσης της Αιγύπτου.

Η σειρά του Netflix, με τίτλο «Queen Cleopatra», που ερευνά τη ζωή της βασίλισσας της Αιγύπτου, δέχθηκε θύελλα αντιδράσεων.

📺 Producer Jada Pinkett Smith wants to tell “stories about black queens” but leading Egyptian archaeologist Dr Zahi Hawass says “Cleopatra was not black” https://t.co/rkKOQ2ptcu

— The Telegraph (@Telegraph) April 19, 2023