Τίνα Τέρνερ: Η NASA με ανάρτησή της στο twitter αποχαιρετά με το δικό της τρόπο την Τίνα Τέρνερ, που έφυγε από τη ζωή στα 83 της χρόνια.

Η ανάρτηση ξεκινά με το «Simply the best», ένα από τα εμβληματικά τραγούδια της Τίνα Τέρνερ που καθόρισαν την πορεία της μέσα στο χρόνο.

«Ο θρύλος της μουσικής Τίνα Τέρνερ άστραψε σε όλη τη σκηνή και σε εκατομμύρια καρδιές ως η Βασίλισσα του Rock ‘n’ Roll.» «Η κληρονομιά της θα ζει για πάντα ανάμεσα στα αστέρια.»

Δείτε την ανάρτηση της NASA για τη Τίνα Τέρνερ

Simply the best. Music legend Tina Turner sparkled across the stage and into millions of hearts as the Queen of Rock ‘n’ Roll. Her legacy will forever live among the stars. pic.twitter.com/W0OGq61vwT

— NASA (@NASA) May 24, 2023