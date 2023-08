Σάλο έχει προκαλέσει στοΔιαδίκτυο το «egg crack challenge», ένα νέο trend στο TikTok που δείχνει γονείς να σπάνε αβγά στο κεφάλι των ανυποψίαστων παιδιών τους και να καταγράφουν τις αντιδράσεις τους σε βίντεο.

Συγκεκριμένα, οι γονείς ανεβάζουν βίντεο στην πλατφόρμα που τους δείχνει να προσκαλούν το παιδάκι τους να ετοιμάσου μαζί ένα φαγητό ή ένα γλυκό και στην συνέχεια το αιφνιδιάζουν σπάζοντας ένα αβγό στο κούτελό του.

Cracking eggs off your children’s heads for TikTok views shows how society has fallen.

We have a generation of attention seeking tw*ts that shouldn’t have children 😡pic.twitter.com/4JQQ2f1Sxy

— Ashlea Simon (@AshleaSimonBF) August 19, 2023