Μυστήριο και ασυνήθιστες ιστορίες πρωταγωνιστούν στο πρόγραμμα της COSMOTE TV, καθώς το «ανανεωμένο» The Twilight Zone επιστρέφει με 2ο κύκλο επεισοδίων, τον οποίο οι τηλεθεατές θα απολαύσουν σε έναν τηλεοπτικό μαραθώνιο αμέσως μετά την πρεμιέρα της σειράς στις ΗΠΑ. Επίσης, στα COSMOTE CINEMA κανάλια ξεχωρίζουν σε Α΄ τηλεοπτική προβολή διεθνή κινηματογραφικά blockbuster, όπως το υποψήφιο για OSCAR® Maleficent: Η Δύναμη του Σκότους της Disney με all-star γυναικείο καστ (Αντζελίνα Τζολί, Μισέλ Φάιφερ, Ελ Φάνινγκ) και παραγωγές που αγαπήθηκαν από κοινό και κριτικούς.

Αμέσως μετά την πρεμιέρα τους, οι σειρές και οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV PLUS). Το reboot της εμβληματικής σειράς επιστημονικής φαντασίας The Twilight Zone, που έκανε για πρώτη φορά πρεμιέρα στην Αμερική το 1959, επιστρέφει για 2η σεζόν με νέες ιστορίες, καστ και με τον βραβευμένο με OSCAR Τζόρνταν Πιλ (Get Out, BlacKkKlansman, Us) ξανά στο τιμόνι της παραγωγής και στον ρόλο του αφηγητή κάθε ιστορίας, ο οποίος καθιερώθηκε από τον δημιουργό της σειράς, Ροντ Σέρλινγκ. Στον νέο κύκλο επεισοδίων συμμετέχει ένα πολυπληθές καστ δημοφιλών ηθοποιών, όπως οι Τόφερ Γκρέις (Spider-man 3), Τζένα Έλφμαν (Fear the Walking Dead), Μπίλι Πόρτερ (Pose), Τζόελ ΜακΧέιλ (Community), Μορίνα Μπάκαριν (Homeland) και Κρίστοφερ Μελόνι (Happy!). Τα νέα επεισόδια θα προβληθούν back2back στο COSMOTE Series Marathon HD αμέσως μετά την πρεμιέρα στις ΗΠΑ (Παρασκευή 26/6, 18.00). Αναλυτικά δείτε εδώ το πρόγραμμα των καναλιών στο site της COSMOTE TV.

Maleficent: Η Δύναμη του Σκότους (Maleficent: Mistress of Evil) – Α΄ τηλεοπτική προβολή

Η Μαλέφισεντ και η βαφτιστήρα της αποφασίζουν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους, καθώς απροσδόκητοι εχθροί και καινούργιες σκοτεινές δυνάμεις εμφανίζονται στο Βασίλειο κατά τον επικείμενο γάμο της τελευταίας με τον πρίγκιπα Φίλιππο. Ενώ όμως, το γεγονός αυτό μπορεί να σβήσει την έχθρα μεταξύ μαγικών πλασμάτων και ανθρώπων, κάποιοι δεν το εγκρίνουν και έτσι οι δυο τους χωρίζονται, συμμετέχοντας σε έναν Μεγάλο Πόλεμο, που θα δοκιμάσει την αφοσίωση τους και θα τις κάνει να αναρωτηθούν αν είναι όντως οικογένεια (Κυριακή 28/6, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Blockbuster).

The Biggest Little Farm – Πρεμιέρα

Ο Τζον και η Μόλι Τσέστερ αφήνουν το Λος Άντζελες για μια άγονη φάρμα 800 στρεμμάτων και το όνειρο να ζήσουν σε αρμονία με τη φύση. Πρόκειται για ένα «ταξίδι» 8 ετών που θα τους φέρει σε επαφή με έναν διαφορετικό τρόπο ζωής (Παρασκευή 26/6, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD, ζώνη Doc o’ Clock).

Δυστυχώς Απουσιάζατε (Sorry We Missed You) – Α΄ τηλεοπτική προβολή

Η υποψήφια για BAFTA κοινωνική ταινία του Κεν Λόουτς (Το Μερίδιο των Αγγέλων, Γη και Ελευθερία) παρουσιάζει την οικογένεια του Ρίκι, που βρίσκεται σε οικονομικό τέλμα. Έτσι, η δυνατότητα να εργαστεί o Ρίκι σαν αυτοαπασχολούμενος διανομέας φαίνεται σαν ευκαιρία ανάκαμψης. Τα πράγματα, όμως, δεν εξελίσσονται όπως τα έχει σχεδιάσει (Πέμπτη 25/6, 21.00 COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Red Carpet Premieres).

Ο Κύριος & Το Όπλο (The Old Man & the Gun) – Πρεμιέρα για την βασισμένη σε αληθινά γεγονότα ταινία με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Η επιτυχημένη απόπειρα απόδρασης από τη φυλακή του Φόρεστ Τάκερ, ενός βετεράνου ληστή τραπεζών στην ηλικία των 70 ετών αναβιώνει τηλεοπτικά, με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, σε μία ερμηνεία, η οποία του χάρισε μία ακόμα υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Καθώς ο δραπέτης επιστρέφει στο αγαπημένο του «επάγγελμα», η αστυνομία βρίσκεται στο κατόπι του. Στην ταινία πρωταγωνιστούν, επίσης οι Σίσι Σπέισεκ και Κέισι Άφλεκ (Σάββατο 27/6, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD).

Zoey – Νέα Επεισόδια

Η Pacific Coast Academy, ένα ελίτ σχολείο αρρένων, δέχεται μαθήτριες για πρώτη φορά από την ίδρυση του, το 1923. Η Zoey Brooks, μια ανεξάρτητη και εξωστρεφής 13χρονη γίνεται μέλος της πρώτης γυναικείας τάξης του σχολείου. Η ίδια είναι ενθουσιασμένη που θα είναι μόνη της και αντιμετωπίζει, με χιούμορ και στυλ, όλες τις προκλήσεις που έρχονται στο δρόμο της: ενσωμάτωση, συγκατοίκηση, ένταξη στην ομάδα μπάσκετ κτλ (Καθημερινά στις 23.30, Nickelodeon).