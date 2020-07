Στόχος δολοφονικής επίθεσης έγινε ο διάσημος ράπερ Lil Marlo στην Ατλάντα των ΗΠΑ. Ο Rudolph Johnson, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, βρέθηκε νεκρός σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης, με την αστυνομία να τον ανακαλύπτει από… τύχη, καθώς βρέθηκε στο σημείο για ένα τροχαίο που είχε συμβεί.

Σύμφωνα με πολλές αναφορές, το αστυνομικό τμήμα της Ατλάντα δέχτηκε το βράδυ του Σαββάτου κλήση σχετικά με αυτοκινητιστικό ατύχημα στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο I-285.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για ανθρωποκτονία, καθώς πιστεύουν ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη. Πιστεύεται ότι ο ράπερ δέχτηκε πυρά ενώ οδηγούσε. Οι Αρχές δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν ο Lil Marlo δολοφονήθηκε μέσα από άλλο όχημα ή κάποιος που βρισκόταν μαζί του στο αμάξι τον εκτέλεσε και στη συνέχεια απομακρύνθηκε.

Τα νέα φυσικά ταξίδεψαν αμέσως στα social media, με τον ράπερ Lil Yachty να γράφει στο Instagram: «Το πρωί κάναμε μαζί ένα τραγούδι και τώρα μαθαίνω πως είναι νεκρός. Δεν μπορώ να το πιστέψω». Να σημειωθεί πως η Ατλάντα είναι η πρωτεύουσα του ραπ στις ΗΠΑ αλλά και σε όλο τον κόσμο, με τις συμμορίες να ανοίγουν διαρκώς πολεμικά μέτωπα μεταξύ τους.

Here’s footage of QC artist Lil Marlo’s car being shot up, Rest In Peace Lil Marlo 🙏🏿🙏🏿🙏🏿 pic.twitter.com/kv6mWm1USN

— Blanco Tarantino TV (@BlancoTarantino) July 12, 2020