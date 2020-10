Σε μία δύσκολη χρονική συγκυρία, που όλος ο πλανήτης έχει να αντιμετωπίσει μία παγκόσμια πανδημία, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ η ανάγκη για υποστήριξη όλων όσων επηρεάζονται από την πανδημία και ακόμα περισσότερο αυτών που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του μαστού, οι οποίοι αποτελούν ιδιαίτερα ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες. Για τον Όμιλο Estée Lauder Companies, φέτος είναι ακόμα πιο σημαντική η υποστήριξη της ιατρικής έρευνας, των ανθρώπων που ζουν με καρκίνο μαστού, ευπαθών ομάδων που μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολία στην πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα και των γιατρών, νοσοκόμων και φροντιστών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο Όμιλος Estée Lauder Companies παραμένει αφοσιωμένος στην Εκστρατεία για τον Καρκίνο του Μαστού και το στόχο της, να δημιουργήσει ένα κόσμο χωρίς καρκίνο του μαστού.

Φέτος, το παγκόσμιο σύμβολο της Εκστρατείας για τον Καρκίνο του Μαστού, δεν είναι άλλο από την Ροζ Κορδέλα, η οποία δεν είναι απλά μία κορδέλα, αλλά είναι αυτό που μας ενώνει. Είναι ένα κίνημα, είναι μια αποτύπωση της παγκόσμιας κοινότητας που τιμά όποιον έχει επηρεαστεί από αυτή την ασθένεια.

Κάθε 15 δευτερόλεπτα, κάπου στον κόσμο, μια γυναίκα μαθαίνει ότι πάσχει από καρκίνο του μαστού κι αυτό είναι ήδη ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Μας ενώνει η ελπίδα, γύρω από αυτόν τον κοινό σκοπό, που είναι ένας: #TimeToEndBreastCancer .

Από το 1992 όπου η Evelyn H. Lauder συνδημιούργησε τη Ροζ Κορδέλα και ξεκίνησε την Εκστρατεία, ο Όμιλος Estée Lauder Companies εξακολουθεί να είναι ηγέτης στο παγκόσμιο κίνημα του αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, o Όμιλος Estée Lauder Companies, υποστηρίζει την υγεία της παγκόσμιας κοινότητας που αντιμετωπίζει τον καρκίνο του μαστού και θα συνεχίσει να συγκεντρώνει επιχορηγήσεις και να εμπνέει δράσεις. Η Εκστρατεία έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 89 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως για χρηματοδότηση ιατρικών ερευνών, εκπαίδευσης και ιατρικών υπηρεσιών. Από αυτά, περισσότερα από 73 εκατομμύρια δολάρια έχουν αξιοποιηθεί σε επιχορηγήσεις 293 ιατρικών ερευνών μέσω του Breast Cancer Research Foundation® (BCRF), τον πιο σημαντικό μη κυβερνητικό οργανισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος έχει ιδρυθεί από την Evelyn H. Lauder το 1993. Η έρευνα του BCRF σε 7 χώρες, υποστηρίζει παγκοσμίως τη συνέχεια της έρευνας κατά του καρκίνου που εκτείνεται από θέματα βασικής βιολογίας, πώς δηλαδή τα υγιή κύτταρα μετατρέπονται σε καρκινικά, μέχρι στην ανάπτυξη νέων διαγνωστικών τεστ και θεραπειών που στοχεύουν στο να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών πριν και μετά την θεραπεία.

Η Εκστρατεία συνεχίζει να επηρεάζει θετικά την παγκόσμια κοινότητα με πολλαπλούς τρόπους, όπως τονίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης και της έγκαιρης διάγνωσης μέσω διοργάνωσης συζητήσεων με την ιατρική κοινότητα και δημιουργώντας ενημερωτικό υλικό, υποστηρίζοντας την κατασκευή και επέκταση κέντρων θεραπείας για ασθενείς με καρκίνο του μαστού, χρηματοδοτώντας ιατρικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων μαστογραφιών και υπερήχων, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες φροντίδας για τις μειονότητες και άλλες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, μέσω χρηματοδότησης έρευνας, που στόχο έχει να εντοπίσει τους παράγοντες που εμποδίζουν την έγκαιρη θεραπεία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο δείκτης θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού στις γυναίκες, έχει μειωθεί από τα τέλη του 1980 κατά 40% και σήμερα υπάρχουν πάνω από 3,8 εκατομμύρια γυναίκες που έχουν θεραπευτεί.

Ο William P. Lauder, Executive Chairman του ομίλου Estée Lauder Companies, επιβεβαιώνει την αποστολή της Εκστρατείας και τιμά την «κληρονομιά» της μητέρας του, δηλώνοντας: “Η αποστολή να δημιουργήσουμε έναν κόσμο χωρίς καρκίνο μαστού ήταν το όραμα της μητέρας μου, Evelyn H. Lauder, η οποία το 1992 ξεκίνησε την Εκστρατεία για τον Καρκίνο του Μαστού και συνδημιούργησε την Ροζ Κορδέλα, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση για τη νόσο, σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών μας. Η κοινωνική ευαισθητοποίηση και η βιωσιμότητα ήταν ανέκαθεν μέρος των αξιών του ομίλου Estée Lauder Companies και η Εκστρατεία για τον Καρκίνο του Μαστού απεικονίζει με τον καλύτερο τρόπο την εταιρική μας ταυτότητα. Σήμερα, είμαι πιο υπερήφανος από ποτέ, λόγω του θετικού αποτυπώματος που έχουμε αφήσει στην κοινότητα του καρκίνου του μαστού και στον αγώνα κατά της νόσου. Η αφοσίωσή μας παραμένει ακλόνητη, ενώνοντας την παγκόσμια κοινότητα με δράσεις που μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στη θεραπεία”.

Η Εκστρατεία θα πραγματοποιήσει τις παρακάτω ενέργειες στο πλαίσιο της αποστολής της:

Θα ενώσει ψηφιακά τον κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω ψηφιακών εκδηλώσεων και δράσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη της Εκστρατείας .

Θα δημιουργήσει μια νέα πρωτοβουλία στα social media με σκοπό την συγκέντρωση χρηματοδότησης για το BCRF, με πολύ απλό τρόπο: Ο καθένας μας να αναρτήσει στα social media τη Ροζ Κορδέλα επικοινωνώντας τη σημασία της, χρησιμοποιώντας τα hashtags #TimeToEndBreastCancer και #ELCdonates.

o Για κάθε δημόσιο, Instagram ή Facebook post που αναφέρονται και τα δύο hashtags, κατά το μήνα Οκτώβριο, ο Όμιλος Estée Lauder Companies θα προσφέρει 25 δολάρια στο BCRF (με μέγιστο συνολικό ποσό τα 100 χιλιάδες δολάρια) – γιατί ανέκαθεν ήταν κάτι παραπάνω από μία κορδέλα.

Θα φωταγωγηθούν μνημεία και κτήρια-ορόσημα σε όλο τον κόσμο, με το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα της Εκστρατείας , συμπεριλαμβανομένων του Empire State Building στη Νέα Υόρκη και τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι.

Στην Ελλάδα , στο πλαίσιο της παραπάνω πρωτοβουλίας, σε μια τελετή κεκλεισμένων των θυρών σεβόμενοι τα έκτακτα μέτρα, θα φωταγωγηθεί ροζ το εμβληματικό Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Πέμπτη 08 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 20:30 , ενώ η δράση θα μεταδοθεί live από τη σελίδα Facebook της Estée Lauder Greece και από το κανάλι Estée Lauder Greece στο YouTube , με την παρουσία της Πρέσβειρας της Εκστρατείας για την Ελλάδα, Ελένης Μενεγάκη , η οποία θα δώσει το έναυσμα για τη φωταγώγηση.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σήμερα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο υψηλών προδιαγραφών. Με βασικούς άξονες την τέχνη και την εκπαίδευση, λειτουργεί ως κόμβος πολιτισμού, συνδέοντας τις ελληνικές και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις στο χώρο της τέχνης και της διανόησης, στηρίζοντας παράλληλα την ελληνική παραδοσιακή και σύγχρονη δημιουργία. Είναι το μεγαλύτερο και πιο άρτια εξοπλισμένο συνεδριακό κέντρο της πρωτεύουσας.

Θα κινητοποιήσει τους εργαζόμενους παγκοσμίως για να επηρεάσουν θετικά τις κοινότητες και να ενωθούν σε δράσεις που υποστηρίζουν περισσότερους από 60 τοπικούς οργανισμούς κατά του καρκίνου του μαστού. Στην Ελλάδα , η Εκστρατεία υποστηρίζει το πολύτιμο έργο της Ελληνικής Αντικαρκινική Εταιρείας. Μέσω της υποστήριξης από την Estée Lauder Hellas, τον τελευταίο μόνο χρόνο, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία έχει ήδη προσφέρει πάνω από 1500 δωρεάν μαστογραφίες με την κινητή μονάδα μαστογράφου σε πάνω από 20 πόλεις, σε όλη την Ελλάδα.

Θα συνεχίζει να παράγει και να μοιράζει πληροφοριακό υλικό και ροζ κορδέλες, παγκοσμίως. • Θα εξασφαλίσει επιχορηγήσεις στο BCRF μέσω του ELCompanies.com/BreastCancerCampaign

Η Elizabeth Hurley, η Παγκόσμια Πρέσβειρα της Καμπάνιας, τόνισε “Το να είμαι μέρος αυτής της πρωτοβουλίας, στον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού, είναι η πιο ουσιώδης δουλειά που έχω κάνει. Όσο υπάρχουν άνθρωποι που νοσούν από καρκίνο του μαστού κάθε λεπτό της μέρας, η νόσος παραμένει μία πρόκληση στην οποία εξακολουθούμε να είμαστε αφοσιωμένοι. Συνεργάστηκα με την Evelyn στην Καμπάνια, λίγο αφότου ξεκίνησε, στις αρχές του 1990, όταν ακόμα οι γυναίκες δε μιλούσαν ανοιχτά για τη νόσο. Θα ήταν τόσο περήφανη αν έβλεπε πόσο μακριά έχουμε φτάσει και το θετικό αποτύπωμα που έχουμε αφήσει μέχρι στιγμής! Έχω δει την απίστευτη πρόοδο που έχει γίνει μέσω ερευνών που έχουμε χρηματοδοτήσει και έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους που πρωτοστατούν σε αυτόν τον αγώνα και όλοι μου λένε το ίδιο – ότι πρέπει να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε την έρευνα για να εξελίξουμε την επιστήμη, τις θεραπείες και τη φροντίδα. Κάτι που θα μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στη θεραπεία. Η Evelyn είχε ένα όραμα και γνώριζε τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο που θα είχαν όλες αυτές οι συλλογικές μας προσπάθειες. Είναι τιμή μου να φοράω τη Ροζ Κορδέλα υπερήφανα και να είμαι ένα μικρό μόνο κομμάτι της παγκόσμιας κοινότητας που έχει σκοπό να εξαφανίσει μια για πάντα αυτή τη νόσο.”

Φέτος, 20 από τις μάρκες που ανήκουν στον Όμιλο Estée Lauder Companies, θα υποστηρίξουν την αποστολή της Καμπάνιας παγκοσμίως: AERIN, Aveda, BECCA, Bobbi Brown, Bumble and bumble, Clinique, Darphin, DKNY, Donna Karan, Dr. Jart+, Estée Lauder, GLAMGLOW, Jo Malone London, La Mer, Lab Series, Origins, Prescriptives, RODIN olio lusso, Smashbox, και Tom Ford Beauty

Στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο κυκλοφορεί τα παρακάτω συλλεκτικά προϊόντα όπου μέρος της τιμής τους υποστηρίζει τους σκοπούς της Εκστρατείας για τον Καρκίνο του Μαστού:

o Estée Lauder – Advanced Night Repair Pink Ribbon Limited Collection

o Darphin – Intral Redness Relief Soothing Serum Pink Ribbon Limited Collection o AVEDA – Hand Relief Pink Ribbon Limited Collection

“Η κουλτούρα και οι αξίες του ομίλου Estée Lauder Companies αποδεικνύονται μέσω της Εκστρατείας για τον Καρκίνο του Μαστού, μία από τις πιο αναγνωρισμένες κοινωνικές πρωτοβουλίες του ομίλου που αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο της δέσμευσής μας για εταιρική κοινωνική ευθύνη. Είναι μία καμπάνια που μας υπενθυμίζει την ευθύνη μας ως πολίτες αυτού του κόσμου, να προστατεύσουμε την υγεία των υπαλλήλων και των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Κάτι που είναι ακόμα πιο

σημαντικό και επίκαιρο σε περιόδους προκλήσεων όπως αυτή που διανύουμε.” δήλωσε ο Fabrizio Freda, Πρόεδρος και Chief Executive Officer του ομίλου Estée Lauder Companies Inc.

Ο Όμιλος Estée Lauder Companies είναι αφοσιωμένος να δημιουργήσει έναν κόσμο χωρίς καρκίνο του μαστού μέχρι να εξαλειφθεί η νόσος. Όλοι μαζί, θα συνεχίσουμε να συγκεντρώνουμε επιχορηγήσεις, να επιμορφώνουμε, να υποστηρίζουμε και να δημιουργούμε ισχυρό αντίκτυπο που θα μας φέρει πιο κοντά στην αποστολή μας.

Για να μάθετε περισσότερα για την Εκστρατεία του ομίλου Estée Lauder Companies για τον Καρκίνο του Μαστού, επισκεφθείτε το ELCompanies.com/BreastCancerCampaign.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ESTÉE LAUDER COMPANIES

Ο Όμιλος Estée Lauder Companies είναι ένας από τους ηγέτες στην παραγωγή και προώθηση προϊόντων υψηλής ποιότητας στους τομείς περιποίησης προσώπου, μακιγιάζ, αρωμάτων και περιποίησης μαλλιών. Τα προϊόντα του ομίλου πωλούνται σε περίπου 150 χώρες και περιοχές παγκοσμίως, με τα ακόλουθα brand names: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced and Dr. Jart+.