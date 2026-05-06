Λίγο πριν το «γαλάζιο» Συνέδριο ο νέος Γραμματέας - Οι δυο πονοκέφαλοι Μητσοτάκη

Την επόμενη εβδομάδα και λίγες ημέρες πριν από το τακτικό Συνέδριο αναμένεται να «κλειδώσει» σύμφωνα με πληροφορίες η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον επόμενο Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως ενημερώνει τον FLASH υψηλόβαθμη κομματική πηγή, το δίλημμα παραμένει βουλευτής ή εξωκοινοβουλευτικός με τις δύο επιλογές να έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Σε μία συγκυρία, όπου το πρόσωπο, που θα κληθεί να αναλάβει τις οργανωτικές τύχες της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να οργώσει όλη την επικράτεια απαλλαγμένο από λοιπές έγνοιες, συμπεριλαμβανομένης και της εκλογής του, η εκδοχή του εξωκοινοβουλευτικού έχει υπ' αυτήν την έννοια ένα προβάδισμα.

Πάντως, η κρίσιμη απόφαση περιπλέκεται, καθώς υπάρχουν και άλλα εξ' ίσου σημαντικά κριτήρια. Όπως το θέτει έμπειρο «γαλάζιο» στέλεχος, ο νέος γραμματέας θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις ανάγκες της τηλεοπτικής παρουσίας μιας και θα δεν θα ισχύουν για αυτόν οι περιορισμοί στις εμφανίσεις ελέω της εκλογικής νομοθεσίας. Επίσης, ένα τρίτο γνώρισμα του διαδόχου του Κώστα Σκρέκα θα πρέπει να είναι τα (πολλά) κομματικά «ένσημα».

Όπως λέγεται χαρακτηριστικά, σε μία περίοδο, όπου η επανασυσπείρωση της κομματικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας ιεραρχείται ως ύψιστη προτεραιότητα ο νέος γραμματέας του κόμματος θα πρέπει να…συνεγείρει παλιούς και νέους συναγωνιστές της παράταξης. Υπ αυτό το πρίσμα, ο κατάλογος των…υποψηφίων δεν είναι μακρύς. Εάν προκριθεί η λύση του μη βουλευτή, πάντα στα υπ' όψιν είναι ο Γιάννης Σμύρλης, ο οποίος, πάντως, έχει ούτως ή άλλως ουσιαστικές αρμοδιότητες υπό την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή του κόμματος.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι στενοί του συνεργάτες «σκανάρουν» την «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα, προκειμένου να βρεθεί η επιλογή, που ει δυνατόν συγκεράζει τα προαναφερθέντα κριτήρια. Επίσης, όπως παρατηρεί πρόσωπο, που γνωρίζει το Νεοδημοκρατικό παρασκήνιο, δεν είναι καθόλου βέβαιο πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιλέξει να…τραβήξει Υπουργό προκαλώντας «καραμπόλες», που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.