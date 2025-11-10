Λίλιαν Φωκά: «Μου λείπει πολύ η φωνή του, είναι αναντικατάστατος φίλος, πατέρας και σύζυγος»

Ήταν 10 Νοεμβρίου 2023 όταν ο Σπύρος Φωκάς μας έλεγε το τελευταίο αντίο και έφευγε για τη γειτονιά των Αγγέλων. Δυο χρόνια μετά η σύζυγός του, Λίλιαν, μίλησε στην κάμερα του “Happy day” για το κενό που άφησε ο ηθοποιός πίσω του. «Είναι πολύ δύσκολα. Είπα δεν θα κλάψω, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Ζω όπως ζούσα με τον Σπύρο. Η επικοινωνία μας δεν έχει σταματήσει. Το πρωί που ξυπνήσω θα μιλήσουμε, θα πιούμε τον καφέ μας. Μου λείπει πολύ η φωνή του. Είναι αναντικατάστατος, φίλος, πατέρας και σύζυγος. Στη δική μου περίπτωση ο χρόνος δεν είναι γιατρός.

«Έκανα 5 χρόνια ψυχοθεραπεία»

Ήμασταν μαζί 20 χρόνια. Ήμουν από τις μεγαλύτερες θαυμάστριές του. Τον ερωτεύτηκα από την ηλικία των 9 ετών. Το έλεγα στη μητέρα μου κοιτάζοντας την τηλεόραση. Είχαμε 29 χρόνια διαφορά ηλικίας. Παντρευτήκαμε όταν εγώ ήμουν 46 και εκείνος 76.

Στα 83 του έπεσαν απότομα τα αιμοπετάλιά του. Δεν πίστευε κανείς ότι περπατούσε και μιλούσε. Είχε καρκίνο στον πνεύμονα. Η μεγάλη κατραπακιά για εμένα ήταν όταν σταματήσαμε να κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι. Έκανα 5 χρόνια ψυχοθεραπεία για να μπορώ να σταθώ.

Περάσαμε οικονομικές δυσκολίες με τον Σπύρο και δεν είχαμε τα απαραίτητα. Πολλοί άνθρωποι βοήθησαν οικονομικά τον Σπύρο όταν αρρώστησε. Θα ήθελα αυτούς τους ανθρώπους να τους είχα μπροστά μου, να τους αγκαλιάσω».

Eurokinissi

Δεν τον τίμησαν οι Έλληνες

Ήθελε όταν φύγει να αναφερθεί ότι έφυγε ένας μεγάλος Έλληνας. Ήταν ο μόνος Έλληνας ηθοποιός που ψήφιζε στα Όσκαρ. Έπαιρνε προσκλήσεις. Ήταν μια μεγάλη τιμή που του έκαναν οι Αμερικάνοι και όχι οι Έλληνες».