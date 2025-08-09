Live το δυνατό φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Σερβία
Παρακολουθήστε ζωντανά την έκβαση της αναμέτρησης της Εθνικής μας απέναντι στη Σερβία, η οποία διεξάγεται επί κυπριακού εδάφους.
Η Εθνική Ελλάδας προετοιμάζεται για το ερχόμενο EuroBasket και αντιμετωπίζει το βράδυ του Σαββάτου (9/8, 20:30) τη Σερβία του Γιόκιτς, ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης. Ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπορεί να υπολογίζει για δεύτερο παιχνίδι τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έμεινε στην Αθήνα και προετοιμάζεται για τις επίσημες υποχρεώσεις της γαλανόλευκης.
Παρακολουθήστε Live, λεπτό προς λεπτό, την εξέλιξη του αγώνα από το Athletiko.gr.