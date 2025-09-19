Λοβάτο: Δηλώνει queer και παραδέχεται «Αν πήγαινα σε straight κλαμπ, δεν θα ένιωθα τόσο ασφαλής»

Για την σεξουαλικότητά της μίλησε με διάθεση ειλικρίνειας η Ντέμι Λοβάτο στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Paper για το οποίο φωτογραφήθηκε με αισθησιακό mood, φορώντας ένα πολύ τολμηρό, διαφανές πουά τοπ χωρίς σουτιέν.

Η 33χρονη τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τους queer χώρους. «Η σύνδεσή μου με την κουλτούρα των queer κλαμπ είναι... Μου αρέσει να βγαίνω έξω με τους φίλους μου. Μου αρέσει να χορεύω και μου αρέσει να το κάνω αυτό σε queer χώρους επειδή μου φαίνονται ασφαλείς.

Αν πήγαινα σε ένα straight κλαμπ, απλά δεν θα ένιωθα τόσο ασφαλής. Νιώθω ότι υπάρχει περισσότερος κίνδυνος. Νιώθω ότι όταν πηγαίνω σε έναν queer χώρο, ξέρω ότι είμαι με τους φίλους μου. Ξέρω ότι θα περάσω υπέροχα. Απλώς πάντα ένιωθα πιο ασφαλής σε queer χώρους και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι queer άνθρωποι έχουν έναν τρόπο ζωής τόσο αυθεντικό, που με κάνει να νιώθω ότι μπορώ να ζήσω αυθεντικά» εξομολογήθηκε η Demi Lovato που έχει αποκαλύψει ότι είναι ένα non binary άτομο.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε πει για τα παιδικά της χρόνια: «Το να είμαι κι εγώ queer, το να έχω ανθρώπους γύρω μου που με κάνουν να νιώθω ασφαλής, να είμαι ο εαυτός μου, είναι κάτι που πάντα λαχταρούσα ως παιδί στο Τέξας. Ως queer παιδί στο Τέξας, ένιωθα μεγάλη θρησκευτική ντροπή, να αποκαλύψω την ταυτότητά μου και νομίζω ότι αυτό οφείλεται στο ότι μεγάλωσα... με τη Βίβλο. Τώρα λοιπόν μπορώ να βγω έξω, να ζήσω αυθεντικά και να είμαι ο εαυτός μου και είναι υπέροχο».