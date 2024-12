«Μάγεψε» η τελευταία πανσέληνος του έτους: Εντυπωσιακές εικόνες από την «Ψυχρή Σελήνη»

Η τελευταία πανσέληνος για το 2024, γνωστή ως «Ψυχρή Σελήνη», φώτισε τον ουρανό και μάγεψε όσους είχαν την τύχη να την απολαύσουν.

Το φαινόμενο, που οφείλει την ονομασία του στις παγωμένες νύχτες του Δεκεμβρίου, χάρισε μοναδικές εικόνες με φόντο τους χριστουγεννιάτικους στολισμούς. Η «Ψυχρή Σελήνη» έφτασε στο αποκορύφωμά της το βράδυ της Κυριακής 15 Δεκεμβρίου, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φεγγάρι του Δεκεμβρίου έλαμψε πάνω από τον ορίζοντα για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς ήταν η πιο κοντινή στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Το επίπεδο της τροχιάς της Σελήνης γύρω από τη Γη ταιριάζει σχεδόν με το επίπεδο της τροχιάς της Γης γύρω από τον Ήλιο.

πηγή: Eurokinissi

Γιατί ονομάστηκε «Ψυχρή Σελήνη»

Το όνομά της (Cold Moon) επιλέχθηκε λόγω του πόσο κρύο κάνει συνήθως κατά τη διάρκεια της πανσελήνου του Δεκεμβρίου. Έχει δε τις ρίζες του στους Μοϊκανούς (οφείλεται στο γεγονός ότι η πανσέληνος του Δεκεμβρίου συμβαίνει σε μια από τις μεγαλύτερες νύχτες του έτους).

Αυτή δεν είναι η μόνη ονομασία που της έχει αποδοθεί κατά καιρούς και εκείνες που έχουν δοθεί στην τελευταία πανσέληνο του έτους είναι το «Snow Moon» (χιονισμένο φεγγάρι), το «Winter Maker Moon» (το χειμερινό φεγγάρι) και ακόμη και το πιο σύνθετο «Moon When the Deer Shed Their Antlers» (το φεγγάρι την εποχή που τα ελάφια χάνουν τα κέρατά τους).