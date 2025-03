Μάικι Μάντισον: Ποια είναι η 25χρονη που σάρωσε τα φαβορί και κατέκτησε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου

Αναμφίβολα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της βραδιάς των Όσκαρ -και από τις πιο όμορφες εκπλήξεις σύμφωνα με πολλούς. Η Μάικι Μάντισον κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Anora», κάνοντας «σκόνη» όλα τα προγνωστικά που «ήθελαν» το χρυσό αγαλματίδιο να καταλήγει στην Ντέμι Μουρ για το «The Substance».

Το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου ήταν κι αυτό κομμάτι της αναπάντεχης, τεράστιας επιτυχίας του «Anora», μιας ανεξάρτητης κινηματογραφικής παραγωγής, με μπάτζετ μόλις 6 εκατομμύρια δολάρια, που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Φωτό: Reuters

Ποια είναι όμως η πανέμορφη, ταλαντούχα πρωταγωνιστριά του, που μπήκε με ορμή στα σαλόνια του Χόλιγουντ; Η Μάικι Μάντισον γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1999 στο Λος Άντζελες και μεγάλωσε σε μια εβραϊκή οικογένεια με γονείς ψυχολόγους. Έχει τέσσερα αδέλφια και, πριν στραφεί στην υποκριτική, ήταν παθιασμένη με την αγωνιστική ιππασία.

Φωτό: Reuters

Όσο για την πρώτη επαφή της με το επάγγελμα το ηθοποιού, αρχικά η μητέρα της την έγραψε σε ένα μάθημα υποκριτικής.

«Μου κίνησε το ενδιαφέρον η οικειότητα και η σύνδεση που κατακτάς με την υποκριτική», δήλωσε στη Vogue. «Σε μένα, μου φάνηκε πολύ γενναίο, βαθύ και συναισθηματικό, και δεν ξέρω αν αυτό ήταν κάτι που ένιωθα όταν ίππευα», πρόσθεσε.

Ο πρώτος της σημαντικός ρόλος ήταν στην ανεξάρτητη ταινία «Liza, Liza, Skies Are Grey» του 2017. Στη συνέχεια, συμμετείχε στην εκπομπή Bravo Imposters αλλά μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα απέκτησε παίζοντας στην τηλεοπτική σειρά «Better Things».

Φωτό: Reuters

Είχε επίσης ένα μικρό ρόλο στο Once Upon a Time … in Hollywood του Κουέντιν Ταραντίνο το 2019. Ωστόσο, το «Scream 5», με πρωταγωνίστρια την Τζένα Ορτέγκα («Wednesday») αποτέλεσε την πρώτη της μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία.

Εκεί ήταν που την ξεχώρισε και ο Σον Μπέικερ, επιλέγοντάς την ως πρωταγωνίστρια για την ιστορία της «Anora». Όπως δήλωσε ο Μπέικερ, το αντιλήφθηκε όταν έβλεπε το «Scream»: «Ήμουν στο σινεμά, δίπλα στη σύζυγό μου και παραγωγό (Samantha Quan), γύρισα προς το μέρος της και της είπα ‘Θα τηλεφωνήσουμε στους ατζέντηδες της Μάικι αμέσως μόλις φύγουμε’».

Φωτό: Reuters

Η μεταμόρφωσή της για την «Anora»

Στην ταινία «Anora», η Μάντισον υποδύεται την Ani, μία σεξεργάτρια στη Νέα Υόρκη, που παντρεύεται τον γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη, αλλά γρήγορα βρίσκεται αντιμέτωπη με την οικογένειά του. Όταν γνωρίζει τον Βάνια, η ιστορία μεταμορφώνεται σε μια δίνη πάθους, αυταπάτης και εξουσίας.

Για να προετοιμαστεί, η ηθοποιός έμαθε ρωσικά και εκπαιδεύτηκε σε pole dancing. Ο πατέρας της μάλιστα εγκατέστησε έναν στύλο στο σπίτι τους, ώστε να μπορεί να εξασκείται. Παρά την απαιτητική προετοιμασία, η Μάικι Μάντισον ένιωσε άνετα στα γυρίσματα, χάρη και στη συνεργασία της με τον σκηνοθέτη Σον Μπέικερ. «Ο Σον έχει αφιερώσει την καριέρα του στο να αφηγείται ιστορίες περιθωριοποιημένων ανθρώπων με ειλικρίνεια και χιούμορ. Τον εμπιστεύτηκα απόλυτα», δήλωσε στο London Standard.

Ωστόσο, ο ρόλος της Ani ήταν εξαντλητικός, όπως παραδέχτηκε η ηθοποιός. «Κάθε μέρα έπρεπε να βρεθώ στην ψυχολογική κατάσταση ενός χαρακτήρα που είναι πάντα έτοιμος να παλέψει, σωματικά και λεκτικά. Ήθελα να φαίνεται σκληρή εξωτερικά, αλλά βαθιά μέσα της να είναι γεμάτη συναισθηματικά τραύματα. Αυτή η ισορροπία ήταν δύσκολη», αποκάλυψε στο Elle.

Μια ερμηνεία που μάγεψε

Η Μάικι Μάντισον, σε μια ερμηνεία που έκλεψε τις εντυπώσεις, φέρνει στη ζωή έναν χαρακτήρα που ισορροπεί ανάμεσα στην αφέλεια και την αποφασιστικότητα, στον ρομαντισμό και τη σκληρή επιβίωση. Ο ρόλος απαιτούσε σωματική και συναισθηματική αντοχή, αλλά και μια βαθιά κατανόηση του χαρακτήρα.

Φωτό: Reuters

Σχετικά με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξή της ως ηθοποιός, η Μάντισον είπε στο Esquire: «Νομίζω ότι το είδος της ηθοποιού που είμαι τώρα, λόγω των εμπειριών που είχα, είμαι σίγουρη για τη φωνή μου και ότι αυτό που έχω να πω είναι σημαντικό. Ακόμα κι αν κάποιος δεν θέλει να ακούσει, θα το μοιραστώ και θα του το πω. Γιατί ως ηθοποιός δεν είμαι μαριονέτα. Είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί η φωνή μου, γιατί είναι μια συνεργασία».

Η αντίδρασή της όταν ήρθε το Όσκαρ

Η Μάικι Μάντισον έμαθε για την υποψηφιότητά της για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου ενώ βρισκόταν στη Νέα Υόρκη. «Ήμουν στο FaceTime με τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, τον σκύλο μου και τον δίδυμο αδελφό μου. Νιώθω απόλυτα ευγνώμων», δήλωσε στο Variety.

Όταν, τελικά, άκουσε το όνομά της στην τελετή των Όσκαρ, ξέσπασε σε δάκρυα. Στην ομιλία της, ευχαρίστησε την οικογένειά της και αναφέρθηκε στη σημασία του ρόλου της Ani. «Μεγάλωσα στο Λος Άντζελες, αλλά το Χόλιγουντ πάντα φαινόταν πολύ μακριά. Το να βρίσκομαι εδώ σήμερα είναι απίστευτο», είπε.

Το μήνυμά της για την σεξεργασία

Η Μάντισον αφιέρωσε το βραβείο της στην κοινότητα των εργαζομένων στο σεξ. «Θέλω να αναγνωρίσω και να τιμήσω αυτή την κοινότητα. Οι γυναίκες που γνώρισα μέσα από αυτή την εμπειρία ήταν απίστευτες και θα συνεχίσω να τις στηρίζω», τόνισε. Το ίδιο μήνυμα είχε στείλει και λίγες εβδομάδες πριν, όταν κέρδισε το BAFTA Α’ Γυναικείου Ρόλου, λέγοντας: «Σας βλέπω. Αξίζετε σεβασμό και αξιοπρέπεια. Θα είμαι πάντα σύμμαχός σας».

Τα κατοικίδια, τα γλυκά και... ο έρωτας με την πρώτη ματιά

Σταθερός σύντροφος της Μάντισον είναι ο Τζαμ, ένα κουταβάκι, αλλά και η γάτα της, Biscuit. Ασχολείται επίσης με την ζαχαροπλαστική.

«Ο Τζαμ η αγάπη της ζωής μου και είναι επίσης απόλυτο χάος», είπε η σταρ. «Είναι έξι μηνών τώρα, οπότε ηρεμεί λίγο, αλλά είναι 6 κιλά σαν… τη μεγαλύτερη προσωπικότητα στον κόσμο».

«Για να χαλαρώσω, βλέπω ταινίες, κάνω παρέα με τους φίλους μου, μαγειρεύω πολύ και ψήνω γλυκά. Λατρεύω να μαγειρεύω και να ψήνω ειδικά για άλλους ανθρώπους -με χαλαρώνει. Είναι η χαρά μου», είπε η Μάντισον.

Φωτό: Reuters

Ασχολείται επίσης με τη μόδα, κάτι που για λίγο την έκανε να σκεφτεί ότι θα μπορούσε να ασχοληθεί και με το σχέδιο.

«Πάντα μου άρεσε η μόδα και, όταν ήμουν νεότερη, πειραματιζόμουν με τα ρούχα», είπε, δηλώνοντας λάτρης του vintage.

Όσο για το ερωτικό κομμάτι, φαίνεται πως η Μάικι Μάντισον είναι single ή τουλάχιστον δεν έχει δημοσιοποιήσει κάποια σχέση της.

Ωστόσο, σε συνέντευξή της στους Los Angeles Times, είπε ότι ήρθε σε επαφή με πρώην αγόρια της, όταν την είδαν να αποκτά αναγνωρισιμότητα.

Πάντως, όπως έχει δηλώσει, πιστεύει στον έρωτα με την πρώτη ματιά.