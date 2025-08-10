Ελλάδα Θεσσαλονίκη Αστυνομία Local News

Μακάβριο θέαμα στη Θεσσαλονίκη: 45χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε μονόζυγο δημοτικού

Τη σορό εντόπισε πολίτης που είχε βγάλει βόλτα το κατοικίδιό του, ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές.

Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ / Αρχείο INTIME
Απαγχονισμένος σε μονόζυγο δημοτικού γηπέδου στο Πανόραμα Θεσσαλονίκη, βρέθηκε σήμερα το πρωί 45χρονος άντρας.

Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το συμβάν και η εν εξελίξει υπόθεση ερευνάται από τον αστυνομικό σταθμό Πανοράματος.

