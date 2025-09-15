Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Σε πλειστηριασμό τρία ακίνητα - «Ήθελα 70.000 ευρώ για να τα φτιάξω»

Πλειστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί τον Νοέμβριο για τρία ακίνητα του Μάκη Χριστοδουλόπουλου στην περιοχή της Αιγιαλείας και η τηλεοπτική κάμερα της εκπομπής «Happy Day», τον συνάντησε με αφορμή τις εμφανίσεις του σε νυχτερινό μαγαζί.

Ο τραγουδιστής ανέλαβε την ευθύνη γι' αυτό που έχει συμβεί και παραδέχθηκε: «Άφησα να το πάρουν το σπίτι, γιατί άμα ήθελα εγώ να το φτιάξω, ήθελα 70.000 ευρώ. Οπότε, το άφησα και το πήραν. Ούτε που με νοιάζουν τα σπίτια, γιατί κανένα από τα εγγόνια μου δεν μπορεί να τα κρατήσει. Δεν μπόρεσα να τα πληρώσω και τελείωσε, τα πήραν. Ήταν και μακριά δεν πήγαινα... τα είχα ξεχάσει. Εγώ φταίω γι’ αυτό που έγινε. Έκανα λάθος διαχείριση χρημάτων. Τα είχα ξεχάσει τα σπίτια και δεν τα πλήρωνα. Τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου δεν μπορούσαν να συντηρήσουν το σπίτι στην Αχαϊα, ήθελε πολλά λεφτά το σπίτι».

Ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού μαγαζιού που εμφανίζεται ο λαϊκός τραγουδιστής μιλώντας και στην εκπομπή «Buongiorno» εξήγησε: «Έχει κάνει γενναία μείωση στο μεροκάματό του, για να έχουμε χαμηλές τιμές, για να μπορεί να έρχεται ο κόσμος να τον δει. Σπάνιο αυτό για έναν καλλιτέχνη και γι' αυτό είναι ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος».