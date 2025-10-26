Μαλάλα Γιουσαφζάι: Ο νέος αγώνας της για την ισότητα των κοριτσιών και στον αθλητισμό

Η Μαλάλα Γιουσαφζάι και ο σύζυγός της, Ασέρ Μαλίκ, ξεκίνησαν την εταιρία Recess Capital με στόχο να επενδύσουν στον γυναικείο αθλητισμό. Το όνομα της εταιρίας τους γεννήθηκε από την αγγλική λέξη recess που σημαίνει διάλειμμα. Αυτή η λέξη εκφράζει στον απόλυτο βαθμό την επιθυμία του ζευγαριού να επαναπροσδιοριστεί το διάλειμμα του σχολείου για τα κορίτσια, κάτι που δεν είναι δεδομένο ούτε καν στον δυτικό κόσμο!

Διακρίσεις

Μεγαλώνοντας στο Πακιστάν, η Μαλάλα δεν είχε εύκολη πρόσβαση στη μάθηση, πόσο μάλλον στον αθλητισμό. Αντίθετα ο άντρας της μπορούσε να παίζει χόκεϊ, ποδόσφαιρο και κρίκετ κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στο σχολείο αρρένων που φοιτούσε σε διαφορετική περιοχή της χώρας.

Άλλη εμπειρία για το κορίτσι, άλλη για το αγόρι και αυτό δεν είναι κάτι που συνέβη μόνο σε αυτούς, αλλά σε όλα τα παιδιά της χώρας τους και πολλών ακόμη κρατών.

Αυτές οι διαφορετικές εμπειρίες είναι που οδήγησαν το ζευγάρι στην ίδρυση της εταιρίας του που θέλει να επενδύσει στον ερασιτεχνικό, αλλά και τον επαγγελματικό γυναικείο αθλητισμό.

«Υπάρχει αυτή η δύναμη στον γυναικείο αθλητισμό που μπορεί να φέρει κοντά τόσους πολλούς ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και είναι επίσης ένα τόσο ισχυρό εργαλείο για την ισότητα των φύλων», λέει η Γιουσαφζάι στο περιοδικό People και ο Μαλίκ προσθέτει: «Όλη αυτή η πρόοδος δεν πρέπει να αφορά μόνο ένα μέρος του κόσμου».

φωτογραφία Ilya S. Savenok / Getty Images for Kering

Τους ένωσε ο αθλητισμός

Ο 31χρονος Μαλίκ και η 28χρονη Γιουσαφζάι πιστεύουν πως με τη δράση τους μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία της αθλητικής ισότητας σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι δυο τους είναι λάτρεις του αθλητισμού, μάλιστα αυτός ήταν και ο λόγος που γνωρίστηκαν, ήρθαν κοντά και έγιναν ζευγάρι το καλοκαίρι του 2018. Εκείνος εργαζόταν ως μάνατζερ κρίκετ στο Πακιστάν και η Γιουσαφζάι ήταν φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Γνωριστήκαμε εξαιτίας του κρίκετ και αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους ενδιαφερόμουν γι' αυτόν. Ήμουν της άποψης ότι κάθε παίκτης του κρίκετ είναι ένας δυνατός και όμορφος άντρας», λέει η Μαλάλα.

Χάρη στην Μαλίκ, η Γιουσαφζάι ήρθε σε επαφή με νέα αθλήματα, όπως το γκολφ και το πικλ μπολ που μόνο στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο είχε παρακολουθήσει.

Η long distance σχέση τους δεν λύγισε μπροστά σε καμία απόσταση ξεπέρασε την πανδημία του COVID-19, κατέληξε σε γάμο το 2021 και άντεξε τις πολιτισμικές πιέσεις. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως γάμοι όπως ο δικός τους είναι καταδικαστέοι στο Πακιστάν.

«Βρίσκοντας τον δρόμο μου»

Αυτές τις μέρες κυκλοφόρησε το νέο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Μαλάλα με τίτλο «Βρίσκοντας τον δρόμο μου» που περνά ένα θετικό μήνυμα για όλα τα κορίτσια και τις γυναίκες. «Πιστεύω ότι η αληθινή εκπαίδευση δίνει στα κορίτσια πρόσβαση σε όλες αυτές τις διαφορετικές οδούς που επιλέγουν μόνα τους.

Και ο αθλητισμός είναι πραγματικά ισχυρός, επειδή χτίζει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση μεταξύ τους, αμφισβητεί τα στερεότυπα σχετικά με το πώς αντιμετωπίζονται οι γυναίκες και προωθεί ένα πολύ θετικό μήνυμα για τις γυναίκες και τα κορίτσια», προσθέτει η Μαλάλα και βάζει πλώρη ώστε όλες οι γυναίκες να είναι ελεύθερες σε όποιο σημείο του πλανήτη κι αν ζουν.

φωτογραφία Instagram

Who is who

Η Μαλάλα Γιουσαφζάι γεννήθηκε το 1997 στο Πακιστάν και είναι ακτιβίστρια που αγωνίζεται για το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση στη χώρα της. Στα 11 της χρόνια έγραφε με ψευδώνυμο σε μπλογκ για τη ζωή της στη Μινγκόρα, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, και το πόσο άσχημα ένιωθε που οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν στα κορίτσια να πηγαίνουν στο σχολείο. Μάλιστα εξέφραζε πολύ ανοιχτά τις απόψεις σχετικά με το δικαίωμα των κοριτσιών στη μόρφωση και έδινε συνεντεύξεις τόσο σε τοπικά, όσο και σε διεθνή ΜΜΕ. Πολύ γρήγορα η ταυτότητά της έγινε γνωστή.

Το πρωί της 9ης Οκτωβρίου 2012 κι ενώ βρισκόταν μέσα στο σχολικό λεωφορείο, ένας άντρας την πυροβόλησε στο κεφάλι και την τραυμάτισε πολύ σοβαρά. Νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο στο Πακιστάν και όταν η κατάστασή της σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Queen Elizabeth στο Μπέρμιγχαμ. Η απόπειρα δολοφονίας της ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων σε όλο τον πλανήτη. Το 2014, σε ηλικία μόλις 17 χρόνων της απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης (είναι η νεότερη σε ηλικία κάτοχος αυτού του βραβείου) για τον αγώνα της για το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση.