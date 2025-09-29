Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θα την κλείσω όρθιος»

«Δεν το ξανασκέφτηκα, θα τη βάλω την τελεία, δεν υπάρχει θέμα. Μόλις τελειώσω τον κύκλο και δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο, θα σταματήσω αναγκαστικά. Δεν εκβιάζω ποτέ τα πράγματα. Τα αφήνω με τον χρόνο τους να κυλήσουν όμορφα, ώριμα και ήρεμα. Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θα την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου»! Με αυτά τα λόγια ο Μανώλης Μητσιάς άνοιξε την καρδιά του στην κάμερα του «Happy day» και εξομολογήθηκε όσα σκέφτεται για το μέλλον του στο τραγούδι που πλησιάζει προς το τέλος του…

«Δεν έβγαλα χρήματα»

Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε πως δεν έβγαλε λεφτά από το επάγγελμα αυτό διότι οι επιλογές που έκανε δεν πλήρωναν τόσο πολύ! «Καριέρα έκανα, αλλά χρήματα δεν έβγαλα. Τα πιο καλά και εμπορικά μου χρόνια τα πέρασα στις μπουάτ της Πλάκας, εκεί δεν είχε λεφτά. Εγώ μια φορά πήγα στα μπουζούκια και έφτιαξα σπίτι. Σκεφτείτε να πήγαινα συνέχεια στα μπουζούκια».

«Απαντούσε στα γράμματα των θαυμαστριών μου»

Ο Μητσιάς αναφέρθηκε και στη σύζυγό του λέγοντας πως αν δεν την είχε συνεχώς στο πλευρό του θα είχε χάσει την πορεία του! «Ευτυχώς που είχα μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια τη σύζυγό μου και καλά έκανε και με ακολουθούσε πάντα, γιατί εγώ θα έκανα άλλα πράγματα, χειρότερα, θα είχα παρεκτραπεί. Ευτυχώς που ήταν μαζί μου και δημιουργήσαμε αυτή την οικογένεια, με τον γιο μου, τα εγγόνια μας, τη νύφη μου. Είμαι χαρούμενος, πανευτυχής. Δεν με ζήλευε καθόλου, απαντούσε ακόμα και στα γράμματα των θαυμαστριών μου, αντί για μένα».