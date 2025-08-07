Μαντόνα: Χορεύει με ημιδιάφανο δαντελένιο κορμάκι και δηλώνει «Μαμά, είμαι πλούσιος άνθρωπος»

Η Μαντόνα αποτίει φόρο τιμής στην Σερ και ποζάρει φορώντας ένα ημιδιάφανο δαντελένιο κορμάκι, ψηλοτάκουνες γόβες, εσάρπα από ψεύτικη γούνα, γάντια και καλσόν που στο ύψος του μηρού έχει χαραγμένο ένα από τα πιο εμβληματικά αποφθέγματα της Σερ: «Μαμά, είμαι πλούσιος άνθρωπος».

Σε μια συνέντευξη του 1995, η Σερ είχε θυμηθεί: «Η μαμά μου, μού είπε κάποτε: "Ξέρεις, αγάπη μου, μια μέρα πρέπει να τακτοποιηθείς και να παντρευτείς έναν πλούσιο άντρα". «Και εγώ της είπα: "Μαμά, είμαι πλούσιος άνθρωπος."»

Συνεχίζοντας τον διάλογο με την μητέρα της η Σερ είχε πει: «Ναι, είναι ένας κόσμος ανδρών αυτός που ζούμε αλλά και οι γυναίκες πρέπει να αξιοποιήσουν την δύναμή τους. Απλώς πρέπει να μάθεις να μην δέχεσαι το πρώτο ''όχι''. Και αν δεν μπορείς να πας ευθεία μπροστά, να στρίψεις στη γωνία».

Θυμίζουμε ότι οι δυο σταρ είχαν παλαιότερα κάποια διαμάχη και μάλιστα η Σερ την είχε αποκαλέσει ΄΄κακιά'' και ''κακομαθημένο παλιόπαιδο''. Σε συνέντευξή της όμως η Σερ παραδέχθηκε: «Έχω πει πολύ χειρότερα πράγματα για εκείνη αλλά "θάψαμε" αυτή την διαμάχη πριν από πολύ καιρό... με έχει συγχωρήσει».