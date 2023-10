Μάντσεστερ Σίτι: Κανείς δεν περνάει από το «Έτιχαντ» και το... ρεκόρ συνεχίζεται

Η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Μπράιτον, καθώς επικράτησε με 2-1 στο «Έτιχαντ» για την ένατη αγωνιστική της Premier League. Αυτό το τρίποντο ήταν σημαντικό για τους «πολίτες», μιας και έβγαλαν αντίδραση μετά την ήττα από την Άρσεναλ.

Ωστόσο, από τη νίκη επί των «γλάρων» προέκυψε ένα φανταστικό στατιστικό για τους Σίτιζενς. Από την έναρξη του 2023, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, έχει πάρει 21 σερί νίκες στην έδρα της, σε όλες τις διοργανώσεις.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅@ManCity have won 21 consecutive home matches in all competitions - the longest ever run by a Premier League club! pic.twitter.com/yUQ3ocKu5S