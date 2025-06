Μαρέβα Μητσοτάκη από Λονδίνο: Τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν στο μνημείο

«Ήρθε η ώρα τα ακρωτηριασμένα μέλη να επανενωθούν και να αποκατασταθεί η ακεραιότητά του μνημείου» ήταν το μήνυμα που έστειλε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη στην εκδήλωση του «Parthenon Project» με τίτλο «Rethinking a United Kingdom-Greece cultural partnership within the British Museum’s “reimagination”: What next for the Parthenon Sculptures?», που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκε το μέλλον των Γλυπτών και η προσδοκώμενη επανένωσή τους, η κυρία Μητσοτάκη συνομίλησε με τον υπέρμαχο της επανένωσης και δημοφιλή ηθοποιό και συγγραφέα Sir Stephen Fry, την πρώην σκιώδη υπουργό Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού Baroness Debbonaire, και τους πολιτικούς Lord Frost και Lord Parkinson.



«Ως ενεργός πολίτης, ασχολούμαι εδώ και δεκαετίες με ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Ενώνω σήμερα την φωνή μου με άλλους πολίτες, καθώς πιστεύω ακράδαντα πως ήρθε η στιγμή. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μας δίνεται και να προχωρήσουμε σε μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία για την επανένωση των Γλυπτών» είπε η κυρία Μητσοτάκη.

Η μοναδικότητα του Παρθενώνα

Αναφερόμενη στην μοναδικότητα του Παρθενώνα ως παγκόσμιου συμβόλου δημοκρατίας και πολιτισμού, η κυρία Μητσοτάκη επεσήμανε την ανάγκη να αποκατασταθεί η καλλιτεχνική, αρχιτεκτονική και ιστορική ακεραιότητα του μνημείου. «Το μνημείο μας διαμελίστηκε. Ήρθε η ώρα τα ακρωτηριασμένα μέλη να επανενωθούν και να αποκατασταθεί η ακεραιότητά του. Τα γλυπτά θα αποκτήσουν την πραγματική τους εννοιολογική υπόσταση μόνο πλησίον του ναού, στο φυσικό τους περιβάλλον».



Μάλιστα έκανε ειδική μνεία στην γενναιόδωρη χειρονομία του Πάπα Φραγκίσκου να επιστρέψει τρία θραύσματα από τον γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα στην χώρα μας, προτρέποντας την βρετανική πλευρά να κάνει το ίδιο. «Προκαλεί ρίγη η επανένωση. Τα τρία θραύσματα - η κεφαλή του εφήβου, το άλογο του τέθριππου της Αθηνάς και η ανδρική κεφαλή με γένια, επέστρεψαν από το Βατικανό και πλέον βρίσκονται εκεί που ανήκουν». Δεν παρέλειψε, δε, να υπενθυμίσει πως πλέον στους πρόποδες της Ακρόπολης έχει δημιουργηθεί το Μουσείο της Ακρόπολης, αποστολή του οποίου είναι να στεγάσει την ολοκληρωμένη συλλογή, συμβάλλοντας σε μια βιωματική εμπειρία αντίληψης και επαφής με το αρχιτεκτονικό σύνολο.

Σε εξέλιξη οι συζητήσεις

«Βρίσκονται σε εξέλιξη εποικοδομητικές συζητήσεις ανάμεσα στην Ελληνική Κυβέρνηση και το Βρετανικό Μουσείο. Παρότι δεν είμαστε, προς το παρόν, κοντά σε συμφωνία, διατηρούμε θετική στάση», ξεκαθάρισε η κυρία Μητσοτάκη ερωτηθείσα για την εξέλιξη των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές.







Το Βρετανικό Μουσείο βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς επαναπροσδιορίζει την ταυτότητά του και τον ρόλο του στο παγκόσμιο πολιτιστικό σκηνικό. Τα σχέδια για τον επανασχεδιασμό της Δυτικής Πτέρυγας αναμένεται να παρουσιαστούν το 2026, ενώ ο διάλογος γύρω από τον ρόλο των μουσείων, τις διεθνείς συνεργασίες και τη χρηματοδότηση συμβάλλει στη διαμόρφωση της μελλοντικής του πορείας.



Το Parthenon Project είναι μια εκστρατεία που έχει ως στόχο την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα μέσω μιας λύσης win-win, αμοιβαία επωφελούς τόσο για το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για την Ελλάδα.