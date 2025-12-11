Μαργαρίτα Θεοδωράκη: Η φύση με έκανε asexual για να με προστατεύσει, να μην θέλω το σεξ και τον έρωτα

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μίλησε για τους έρωτες της ζωής της, την καθημερινότητά της όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα και την κατ' επιλογή κατά κάποιον τρόπο μοναξιά της: «Ουσιαστικά μένεις μόνος στο τέλος, πάντα μένεις μόνος. Εμείς που μεγαλώσαμε, χωρίσαμε και είμαστε μόνοι, μας αρέσει η μοναξιά αλλά έχεις και ένα παράπονο. Μερικές φορές ζηλεύω τους φίλους μου που δεν έχουν χωρίσει. Αν τώρα μου πεις να κάνω σχέση με κάποιον κύριο, με τίποτα! Δεν μπορώ να φανταστώ να χάσω τη μοναξιά μου. Δεν υπάρχει έρωτας για εμένα, χάθηκε αυτό το συναίσθημα. Είμαι ερωτευμένη με τα σκυλάκια μου.

Η φύση με έκανε asexual για να με προστατεύσει, να μην θέλω το σεξ και τον έρωτα. Όσο μεγαλώνεις και ασχημαίνεις, είναι δύσκολο να βρεις ταίρι, είσαι δυστυχισμένος όταν είσαι μόνος σου και ψάχνεις τον έρωτα στα 65-70 σου».

Και συνέχισε στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Happy Day: «Αγάπησα πολλούς άντρες. Όταν χωρίζεις, χωρίζεις με πόνο και εμένα από τους 8 οι 6 με χωρίσανε. Εγώ ήμουν πολύ πιστή και ερωτευμένη με τους άντρες, εκείνοι ή έφευγαν γιατί τσακωνόμασταν ή με απατούσαν. Όταν αποφασίζεις να ζήσεις με κάποιον πρέπει να τον σέβεσαι».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης παραδέχθηκε: «Σπούδασα ιστορία αλλά μετά άρχισαν οι έρωτες. Στο παρελθόν ταξίδευα πολύ, τώρα δεν θέλω να πάω πουθενά. Το σπίτι μου με τα σκυλιά και τα γατιά μου, είναι αρκετό. Σταμάτησα να τρώω κρέας, δεν πίνω γάλα, δεν τρώω αυγά, αυτή η σφαγή των ζώων δεν είναι… διαμαρτύρομαι. Είδα μια εκπομπή που έδειξε τα αδέσποτα, τα πειραματόζωα και τα σφαγία, την επόμενη δεν έφαγα».