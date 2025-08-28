Μαρία Μπεκατώρου: «Οι παρέες γράφουν τις πιο ωραίες ιστορίες»

Στην πατρίδα της, την Κεφαλονιά, μπήκε το τέλος του άλμπουμ των φετινών καλοκαιρινών διακοπών της Μαρίας Μπεκατώρου με την ίδια να μοιράζεται μαζί μας στιγμές μέσα σε τιρκουάζ νερά!

«Οι παρέες γράφουν τις πιο ωραίες ιστορίες… Και στο Ιόνιο γράψαμε τη δική μας μικρή, απλή, μοναδική καλοκαιρινή ιστορία… Ξέρετε εσείς», έγραψε στο Instagram και μας έδειξε μερικά στιγμιότυπα από τη χαλαρή καθημερινότητά της που -δυστυχώς- θα κάνει πάλι 10 μήνες να την ξαναζήσει!

Στο Μεγάλο μήλο

Το φετινό καλοκαίρι ήταν για τη Μαρία Μπεκατώρου κάτι μοναδικό. Απαλλαγμένη από επαγγελματικά άγχη και σκοτούρες, η παρουσιάστρια χαλάρωσε και το απόλαυσε πραγματικά. Στα τέλη Μαΐου η Μπεκατώρου βρέθηκε στη Νέα Υόρκη! Στην αμερικανική μεγαλούπολη η παρουσιάστρια έριξε τόσο πολύ περπάτημα που θα το θυμάται για μια ζωή!

Ελληνικά νησιά

Πρώτος σταθμός της τον Ιούλιο ήταν η Σύρος, που πολύ την αγαπά και έχει καλούς φίλους εκεί, όπως ο Βαγγέλης Περρής. Στη συνέχεια ανηφόρισε προς Σποράδες και όπως μας ενημέρωσε: «Καλοκαίρι είναι… μαγιό, παρεό και ένα υπέροχο δωμάτιο μέσα στο μπλε στην Αλόννησο». Τον Αύγουστο βρέθηκε στη Μύκονο που υπεραγαπά και στα γύρω νησιά για να καταλήξει στην αγαπημένη της Κεφαλονιά και να ευχαριστήσει τον Θεό για όλα όσα έχει στη ζωή της…