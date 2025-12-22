Μαρία Μπεκατώρου: «Βγάζω το καπέλο σε αυτούς που κάνουν πρωινό, εγώ πιέστηκα από αυτό»

Η Μαρία Μπεκατώρου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και αποκάλυψε πως πιέστηκε πολύ την περίοδο που έκανε το πρωινό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1, ενώ παράλληλα είπε πως βγάζει το καπέλο σε όλους όσοι κάνουν πρωινάδικα! «Δεν μου έχει συμβεί να μου “φορέσουν” πρόσωπα, πάντα ήμουν πολύ ευχαριστημένη με τους συνεργάτες που είχα και ας ήταν κάποια πρόσωπα επιλογές του καναλιού!

Δεν είναι το φόρτε μου το πρωινό. Μιλάμε τώρα εκ του ασφαλούς γιατί βιοποριζόμαστε από αυτή τη δουλειά και ο Θεός τα βλέπει και γελάει. Βγάζω το καπέλο σε αυτούς που κάνουν πρωινό! Εγώ πιέστηκα από αυτό. Τώρα είμαι πολύ καλά εδώ. Μου άρεσε που με πρότειναν και με είχαν επιλέξει τότε, αλλά θέλω να κάνω άλλα πράγματα».

Στον πάγο

«Δεν προχωράει η συζήτηση για το βραδινό σόου. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο κι εμένα θα μου άρεσε πολύ, αλλά δεν θέλω να λέω κάτι το οποίο, πρώτον, δεν ισχύει και, δεύτερον, εδώ ρίχνουμε πολύ δουλειά είμαι μια χαρά. Μακάρι να γίνει, αλλά κι αν δεν γίνει κάτι, είμαι πολύ ευχαριστημένη με το “Chase” μου. Πάει καλά.

Δυστυχώς ή ευτυχώς, από τα νούμερα κρινόμαστε. Έχω πάντα μια μικρή ανασφάλεια όταν ξεκινάω κάτι τηλεοπτικά. Δεν περίμενα να κάνει τόση επιτυχία γιατί ήταν κάτι καινούριο και για τα ελληνικά δεδομένα και για εμένα προσωπικά. Τώρα είναι η 5η χρονιά και είναι μία πολύ όμορφη χρονιά μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα κλείσει μία σεζόν».