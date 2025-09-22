Μαρία Βοσκοπούλου: Η σπάνια εμφάνιση με τη γιαγιά της στο Ηρώδειο - Παρούσα και η Άντζελα Γκερέκου

Μια πολύ σημαντική στιγμή για τη μουσική του τόπου μας ήταν το αφιέρωμα στον Νικόλαο Μάντζαρο που δόθηκε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο. Η Άντζελα Γκερέκου μίλησε για την παρακαταθήκη που αφήνει στον τόπο μας η Παλαιά Φιλαρμονική της Κέρκυρας. Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους η μητέρα της Άντζελας Γκερέκου, Μαρία Γκερέκου και η εγγονή της Μαρία Βοσκοπούλου.

«Γέφυρα πολιτισμού»

Συγκινημένη η Άντζελα Γκερέκου μοιράστηκε κάποιες από τις στιγμές που έζησε στη σελίδα της στο Instagram σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Εχθές το βράδυ στο Ηρώδειο ένιωσα το μάρμαρο να ανασαίνει μαζί με τη μουσική. Η Παλαιά Φιλαρμονική της Κέρκυρας, με τους «Τραγουδιστάδες τση Ζάκυθος» και εκλεκτούς λυρικούς, δεν έδωσε απλώς μια συναυλία. Έστησε μια γέφυρα από το Ιόνιο μέχρι την Ακρόπολη, από τον Μάντζαρο και τον Σολωμό μέχρι τις γενιές ερασιτεχνών που κράτησαν ζωντανή αυτή την παράδοση για 185 χρόνια. Δεν ήταν απλώς μια συναυλία, ήταν μια γέφυρα πολιτισμού, μια υπενθύμιση της δύναμης που έχει η Τέχνη να ενώνει εποχές, τόπους και ανθρώπους.

φωτογραφία NDP

Προσωπικά ως Κερκυραία, αλλά και ως Ελληνίδα, είμαι βαθιά υπερήφανη που συμμετείχα σε αυτή την ιστορική αναδρομή και που μοιράστηκα αυτή την τόσο σημαντική στιγμή με όλους εσάς που ήσασταν εκεί το Σάββατο βράδυ στο κατάμεστο Ηρώδειο . Είμαι βαθιά ευγνώμων για την παρακαταθήκη που αφήνει η Παλαιά Φιλαρμονική στη χώρα μας μια κληρονομιά που είναι στα χέρια μας. Συγχαρητήρια σε όλους».