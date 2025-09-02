Μαρίνα Σάττι: Εκρηκτική και αισθησιακή ταρακούνησε την Μύκονο

Μια ακόμα συναυλία - στο πλαίσιο της περιοδείας της «Pop Tour» - έδωσε η Μαρίνα Σάττι, αυτή τη φορά στη Μύκονο και συγκεκριμένα στο στάδιο της Άνω Μεράς και ενθουσίασε το κοινό όπως πολύ καλά ξέρει να κάνει εδώ και χρόνια, ερμηνεύοντας τις μεγάλες επιτυχίες της και έχοντας αστείρευτο κέφι πάνω στην σκηνή.

φωτογραφία NDP

Η κάμερα του Myconos Live TV την εντόπισε λίγες ώρες πριν εμφανιστεί στην σκηνή και τις έκανε κάποιες ερωτήσεις, όπως πόσες μέρες θα μείνει στο κυκλαδίτικο νησί. «Θα μείνω στο νησί μια μέρα και το βράδυ δεν θα βγω, γιατί θέλω να πάω για ύπνο καθώς πετάω πρωί. Έχω πολλές δουλειές στην Αθήνα...» εξήγησε η τραγουδίστρια.

Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το αγαπημένο της τραγούδι η Μαρίνα Σάττι απάντησε διπλωματικά: «Δεν ξέρω... όλα τα τραγούδια είναι παιδιά μου. Πιο επιτυχημένο θεωρώ αυτό που αρέσει πιο πολύ στον κόσμο». Όσο για το ποιος είναι ο αγαπημένος της τραγουδιστής; «Ο Κέντρικ Λαμάρ» ανέφερε καθώς της το υπενθύμισαν οι φίλες της που βρίσκονταν δίπλα της.

Ακολουθούν οι συναυλίες της στην Λάρισα στις 4 Σεπτεμβρίου και στην Πάτρα στις 8 Σεπτεμβρίου.