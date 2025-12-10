Ματίνα Παγώνη για Γεωργιάδη: Σταματήστε να τον κατηγορείτε - Έκανε τις περισσότερες προσλήψεις

Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της υγείας στην χώρα μας, μίλησε η πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, στο MEGA. Την ίδια ώρα, ωστόσο, εξήρε τις προσπάθειες που καταβάλλει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για εξυγίανση του χώρου. «Θα ζητήσουμε ακόμα από τον υπουργό προσωπικό, θέλουμε ακόμα μόνιμο προσωπικό, είναι σωστό που γίνονται οι ανακαινίσεις στα νοσοκομεία, που έμπαινες μέσα και ντρεπόσουν. Θέλουμε επιπλέον χρηματοδότηση», είπε αρχικά η κ. Παγώνη.

Στη συνέχεια, υπεραμύνθηκε των επιλογών του κ. Γεωργιάδη, επισημαίνοντας: «Σταματήστε να κατηγορείτε τον υπουργό. Έχει κάνει τις περισσότερες προσλήψεις και ειδικά επικουρικού προσωπικού, που έχουν γίνει. Έγιναν πολλές προσλήψεις επί Covid για να είμαστε δίκαιοι.

Απλώς θέλουμε μόνιμο προσωπικό όσο γίνεται πιο γρήγορα και να τρέξουν οι κρίσεις των γιατρών. Είναι μεγάλο πρόβλημα και θέλουμε να τρέξουνε. Αυτό εξαρτάται και από εμάς, που είμαστε στα συμβούλια κρίσεων για να προσληφθούν και οι γιατροί και οι νοσηλευτές άμεσα».