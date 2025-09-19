Μάτσου Πίτσου: Κινδυνεύει να χάσει την «αξιοπιστία» του ως ένα από τα 7 νέα θαύματα του κόσμου

Ήταν 2007 όταν το ιερό των Ίνκας, Μάτσου Πίτσου ανακηρύχθηκε ένα από τα επτά νέα θαύματα του κόσμου, λαμβάνοντας πάνω από 100 εκατομμύρια ψήφους σε μια παγκόσμια ψηφοφορία που διεξήχθη στο διαδίκτυο.

Τώρα, το πρόγραμμα New7Wonders, που οργάνωσε την ψηφοφορία, προειδοποιεί ότι το Μάτσου Πίτσου κινδυνεύει να χάσει την «αξιοπιστία» του ως ένα από τα θαύματα λόγω του υπερβολικού τουρισμού, των περιορισμένων πολιτικών διατήρησης και των κοινωνικών συγκρούσεων, μεταξύ άλλων ζητημάτων.

Σε δήλωση που εξέδωσε το Σαββατοκύριακο, ο οργανισμός ανέφερε ότι όλα εξαρτώνται από τους «βασικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων» της χώρας, οι οποίοι, όπως αναφέρει, έχουν λάβει προτάσεις για την εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδίου μετασχηματισμού του χώρου.

«Ο χαρακτηρισμός συνεπάγεται μια κοινή δέσμευση για τη διατήρηση και την υπεύθυνη διαχείριση του χώρου, καθώς και την εφαρμογή διεθνών προτύπων διατήρησης και διαχείρισης», ανέφερε η δήλωση.

Κι αν ο χώρος χάσει την αναγνώρισή του;

Το CNN σε άρθρο του παρουσίασε τι θα συνέβαινε αν ο χώρος έχανε την αναγνώρισή του.

Το Μάτσου Πίτσου ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO το 1983. Η αναγνώριση αυτή δεν κινδυνεύει, καθώς δεν συνδέεται με την εκστρατεία New7Wonders.

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Περού δεν έχει σχολιάσει άμεσα τη δήλωση της New7Wonders. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, δήλωσε στο X ότι η UNESCO, ο οργανισμός πολιτισμού του ΟΗΕ, είναι «ο μόνος αρμόδιος φορέας για την προώθηση της αναγνώρισης, προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς».

Το υπουργείο δήλωσε ότι η «διατήρηση και προστασία» του Μάτσου Πίτσου «δεν παραβιάζεται» και ότι δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο της UNESCO για την Παγκόσμια Κληρονομιά σε Κίνδυνο. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της 47ης συνάντησης της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στο Παρίσι, η UNESCO «εκτίμησε τις βελτιώσεις στη διαχείριση των επισκεπτών και την εφαρμογή εργαλείων παρακολούθησης και διατήρησης για το ιστορικό ιερό του Μάτσου Πίτσου».

Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Εμπορίου και Τουρισμού του Περού ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματίσει συνάντηση με τις τουριστικές ενώσεις της χώρας την Τρίτη, προκειμένου να επιτευχθεί μια συναινετική λύση για την «περίπλοκη κατάσταση» στο Μάτσου Πίτσου.

Τι συμβαίνει στο Μάτσου Πίτσου

Σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο του Κούσκο, οι διαμαρτυρίες για τις παραχωρήσεις μεταφορών έχουν αφήσει χιλιάδες ταξιδιώτες εγκλωβισμένους γύρω από το Μάτσου Πίτσου τις τελευταίες ημέρες. Η πόλη του Κούσκο στα βουνά των Άνδεων είναι ένας συνηθισμένος προορισμός για τους ταξιδιώτες που κατευθύνονται προς το Μάτσου Πίτσου.

Το πρόβλημα ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου με διαδηλώσεις για τον έλεγχο της παραχώρησης της διαδρομής που οδηγεί στο ιερό. Οι διαμαρτυρίες κλιμακώθηκαν τη Δευτέρα, όταν οι κάτοικοι του Κούσκο μπλόκαραν τις σιδηροδρομικές γραμμές που οδηγούν στον χώρο.

Το Γραφείο του Διαμεσολαβητή του Περού ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι διαδηλωτές κατέληξαν σε συμφωνία να αναστείλουν τις διαδηλώσεις για 72 ώρες και να επιτρέψουν την επανέναρξη των υπηρεσιών μεταφοράς.

Μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος;

Αυτά τα ζητήματα είναι πρόσφατα ή αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου, μακροχρόνιου διαρθρωτικού προβλήματος;

Σύμφωνα με το New7Wonders, τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί «διάφορες εντεινόμενες προκλήσεις που απαιτούν προτεραιότητα: υψηλή πίεση από τον τουρισμό, αύξηση των τιμών των υπηρεσιών και των αγαθών, κίνδυνος ζημιάς στην ιστορική κληρονομιά, αναφορές για παράτυπες πρακτικές που συνδέονται με την πώληση εισιτηρίων, δυσκολίες στις χερσαίες μεταφορές, καθώς και περιορισμοί στις πολιτικές διαχείρισης και διατήρησης. Σε αυτά προστίθενται οι κοινωνικές συγκρούσεις, η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των τουριστικών εταιρειών, καθώς και οι επαναλαμβανόμενες καταγγελίες από τους επισκέπτες».

Το Μάτσου Πίτσου αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,5 εκατομμύρια επισκέπτες φέτος. Ο αριθμός αυτός θα σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ για τον υψηλότερο αριθμό επισκεπτών σε ένα έτος, το οποίο επιτεύχθηκε το 2019, πριν από την πανδημία, σύμφωνα με τον υπουργό Πολιτισμού Fabricio Valencia.