Maxus T60 MAX: Το νέο pick-up που συνδυάζει τεχνολογία, άνεση και πραγματικό off-road χαρακτήρα

Η Maxus φέρνει στην ελληνική αγορά το T60 MAX και το παρουσιάζει ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και σύγχρονα pick-up της κατηγορίας. Το T60 είναι ικανό να σταθεί απέναντι στις απαιτήσεις τόσο του επαγγελματία όσο και του σύγχρονου δραστήριου οδηγού που χρειάζεται ένα όχημα για κάθε πιθανό σενάριο καθημερινότητας ή περιπέτειας. Από την πρώτη στιγμή το νέο μοντέλο δείχνει πως δεν βασίζεται μόνο στην ισχύ του αλλά στην ισορροπημένη φιλοσοφία που συνδυάζει τεχνολογία, άνεση, πραγματικές off road δυνατότητες και στιβαρό χαρακτήρα. Ο νέος δίλιτρος Bi-Turbo πετρελαιοκινητήρας με τους 215 ίππους και τα 500 Nm ροπής, η ικανότητα ρυμούλκησης 3.500 κιλών και το προηγμένο σύστημα τετρακίνησης δείχνουν πως το T60 MAX δεν ενδιαφέρεται να παίξει απλώς στο γήπεδο των pick-up, αλλά να ανεβάσει τον πήχη.

Επιβλητική εικόνα διπλός ρόλος

Η εξωτερική εικόνα του οχήματος τονίζει τον διπλό του ρόλο. Στέκεται με αυτοπεποίθηση και παράλληλα προβάλλει έναν σύγχρονο, σχεδόν high-tech χαρακτήρα.

Η μεγάλη Energy Matrix μάσκα, τα εντυπωσιακά split LED φωτιστικά και οι μυώδεις επιφάνειες με έντονες γραμμές δημιουργούν μια παρουσία που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Οι λεπτομέρειες ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον πρακτικό του προσανατολισμό. Η καρότσα διαθέτει πόρτα με υποβοήθηση για εύκολη ανύψωση, αντιολισθητική βαφή για μεγαλύτερη αντοχή και ευκολία καθαρισμού, ενώ τα πλευρικά σκαλοπάτια, οι ράγες οροφής και η μαύρη sport bar προσθέτουν λειτουργικότητα και έναν πιο περιπετειώδη τόνο. Πρόκειται για ένα pick-up που δεν προσποιείται τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα του, τον εκπέμπει με φυσικότητα.

Εσωτερικό με στοιχεία από SUV

Η καμπίνα προσφέρει την αίσθηση ενός σύγχρονου SUV, χωρίς όμως να κρύβει την ανθεκτικότητα που απαιτεί ένα επαγγελματικό όχημα. Το ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον που σχηματίζουν η οθόνη οργάνων και η κεντρική οθόνη infotainment στις 12,3 ίντσες δημιουργεί μια καθαρή και άμεση ψηφιακή εμπειρία που θυμίζει επιβατικό αυτοκίνητο υψηλότερης κατηγορίας.

Η υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto, η ασύρματη φόρτιση 50W και οι πολλαπλές θύρες USB καλύπτουν εύκολα τις καθημερινές τεχνολογικές ανάγκες. Τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα καθίσματα, ο αυτόματος κλιματισμός και το θερμαινόμενο τιμόνι συμπληρώνουν μια εικόνα που δεν συναντά κανείς συχνά σε pick-up. Παράλληλα η εξαιρετική εργονομία και η άνεση για τους πίσω επιβάτες με τη γενναιόδωρη απόσταση καθισμάτων κάνουν το T60 MAX κατάλληλο και για οικογενειακή χρήση ή μεγάλες αποδράσεις.

Στο δρόμο (τον καλό και τον κακό)

Στον δρόμο ο νέος κινητήρας Bi-Turbo αποδεικνύεται ζωηρός και ελαστικός. Η δύναμη απλώνεται ομοιόμορφα και το οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο της ZF αλλάζει σχέσεις με ακρίβεια και αμεσότητα, δίνοντας την αίσθηση ότι το μοντέλο έχει εξελιχθεί με γνώμονα τη σταθερή και ήρεμη μετάδοση ισχύος ακόμη και υπό πίεση. Σε κίνηση με φορτίο το σύνολο παραμένει άνετο και απροβλημάτιστο, ενώ σε ταξίδι το T60 MAX αποδεικνύεται απρόσμενα ήσυχο, με περιορισμένους κραδασμούς και καλή ηχομόνωση.

Μοναδικό μειονέκτημα οι ρυθμίσεις για την θέση οδήγησης, που ενώ είναι πολλές θα βολέψουν περισσότερο οδηγούς με μικρό ως μέτριο σωματότυπο και όχι ψηλούς και εύσωμους.

Εκτός δρόμου το τετρακίνητο σύστημα Intelligent Torque-On-Demand της BorgWarner λειτουργεί υποδειγματικά, κατανέμοντας τη ροπή άμεσα και βοηθώντας τον οδηγό να κρατήσει έλεγχο σε λασπώδη, πετρώδη ή αμμώδη πεδία. Η λειτουργία 4L και το μπλοκέ πίσω διαφορικό προσθέτουν πραγματική ουσία στις διαδρομές όπου πολλοί ανταγωνιστές περιορίζονται σε θεωρητικές δυνατότητες. Η ασφάλεια έχει τον δικό της πρωταγωνιστικό ρόλο, αφού το T60 MAX ενσωματώνει μια πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, από Adaptive Cruise Control και AEB μέχρι FCW, LDW και LKA. Η πανοραμική κάμερα 360 μοιρών και το ηλεκτρικό χειρόφρενο με Auto Hold διευκολύνουν τη χρήση στην πόλη, ενώ το σύστημα TPMS βοηθά στη διατήρηση της σωστής πίεσης των ελαστικών. Όλα αυτά συνθέτουν ένα επίπεδο ασφάλειας που δεν συναντάται συχνά σε επαγγελματικό όχημα.

Τι φορτώνω στο Τ60;

Οι διαστάσεις και οι δυνατότητες φόρτωσης τοποθετούν το T60 MAX στις κορυφαίες επιλογές της κατηγορίας. Η καρότσα προσφέρει άνετο χώρο για εξοπλισμό και υλικά, ενώ το ωφέλιμο φορτίο των 1.050 κιλών και η ικανότητα ρυμούλκησης 3.500 κιλών το καθιστούν ιδανικό για κάθε απαιτητική εργασία, αλλά και για δραστηριότητες όπως μεταφορά σκαφών ή ρυμουλκούμενων για ταξίδια.

Το μοντέλο διατίθεται σε έξι χρώματα που αναδεικνύουν τον δυναμικό χαρακτήρα του και συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση πέντε ετών ή 160.000 χιλιομέτρων. Η τιμή του ξεκινά από 44.880 ευρώ χωρίς μεταλλικό χρώμα και φτάνει τις 45.380 ευρώ με μεταλλικό.