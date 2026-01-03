«Με λασποβροχές τα Θεοφάνια» λέει ο Τσατραφύλλιας - Πώς αλλάζει το σκηνικό του καιρού

Σε δυσμενή πρόβλεψη για το σκηνικό του καιρού που θα επικρατήσει τα Θεοφάνια, Τρίτη (7/1) προχώρησε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας με ανάρτησή του στα social media.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, υπογράμμισε πως μετά το ψυχρό κύμα κακοκαιρίας την Πρωτοχρονιά, η χώρα μπαίνει σε διαδικασία «απόψυξης» με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 20 βαθμούς.

Ωστόσο, οι επόμενες μέρες θα «στιγματιστούν» με βροχές οι οποίες θα ενταθούν από την αρχή της εβδομάδας και μαζί με τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης έχουν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση λασποβροχών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«"Με λασποβροχές τα Θεοφάνια..."

Καλημέρα!

Σε διαδικασία απόψυξης έχει μπει η χώρα με τον υδράργυρο να φτάνει και να ξεπερνά τους 20 βαθμούς στην κεντρική και νότια Ελλάδα.

Οι βροχές το Σ/Κ θα είναι περιορισμένες στη δυτική Ελλάδα ,τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο ωστόσο θα ενταθούν τη Δευτέρα την Τρίτη (Θεοφάνια) και την Τετάρτη.

Μάλιστα την Τρίτη (Θεοφάνια) και την Τετάρτη οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν μεταφορά και αφρικανικής σκόνης με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν λασποβροχές.

Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες μέχρι την Τετάστη 7/1 με εντάσεις στα 7-8 μποφόρ στα πελάγη.

Κρύα δεν φαίνονται προς το παρόν».