Με μεγάλα κέφια ο Μητσοτάκης στην Πειραιώς

Κέφια είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοπή της πίτας της ΝΔ στην Πειραιώς, όπως τουλάχιστον είπαν αργότερα όσοι τον συνάντησαν στα γραφεία του κόμματος.

Δεν ξέρω βέβαια πόσοι γέλασαν όταν βλέποντας τη γραβάτα με... ζώα που φορούσε ο Κωστής Χατζηδάκης σχολίασε πως προφανώς επηρεάστηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πάντως γενικά το κλίμα ήταν τόσο χαλαρό που όταν ο κ. Μητσοτάκης χαιρέτησε τον Νίκο Παπαθανάση σχολιάζοντας ότι είχε... περισσότερα μαλλιά δέκα χρόνια πριν, ο Στέλιος Πέτσας απάντησε ότι είναι επειδή κάνει παρέα με τον Άδωνι...

Ωραία πράγματα.

Πρόσωπο βέβαια της ημέρας ήταν και πάλι ο Γιάννης, ο ιστορικός καφετζής της ΝΔ που ξέρει όσα δεν ξέρουν όλοι μαζί οι δεξιοί αφού από το 1989 μπαινοβγαίνει άνετα στα γραφεία των προέδρων (σ.σ. αλλά ποτέ δεν πετύχαινε το ψήσιμο στα τοστ όσο ήταν στη Ρηγίλλης).

Ο Γιάννης ανέλαβε να δώσει στον κ. Μητσοτάκη το δώρο του προσωπικού του κόμματος με αφορμή τη συμπλήρωση της δεκαετίας στην ηγεσία του κόμματος. Παλαιότερα ο Γιάννης συγκέντρωνε όλα τα βλέμματα κυρίως για τις γραβάτες που επέλεγε. Αυτό που συζητήθηκε το Σάββατο πάντως ήταν το παλτό με τη...γούνα στο γιακά.