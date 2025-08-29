Με την ελληνική σημαία στην κορυφή του «θρυλικού» Αραράτ: Ορειβάτες από την Καλαμάτα γράφουν ιστορία

Με πείσμα, αποφασιστικότητα και πολύμηνη προετοιμασία, πέντε ορειβάτες από την Καλαμάτα κατάφεραν να πατήσουν στην κορυφή του μυθικού όρους Αραράτ, φτάνοντας σε υψόμετρο 5.147 μέτρων. Η αποστολή, που οργανώθηκε από τον Ορειβατικό Σύλλογο Καλαμάτας, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις του απαιτητικού βουνού.

Οι πέντε ορειβάτες – Μανώλης Αλοίμονος, Γιώργος Λουμάκης, Λουκία Falkova, Βασίλης Τριαντάφυλλος και Παναγιώτης Κρόμπας – είχαν προετοιμαστεί μεθοδικά επί μήνες για αυτή τη δύσκολη και απαιτητική ανάβαση. Με πείσμα, φυσική αντοχή και βαθιά αγάπη για το βουνό, έγραψαν τη δική τους μικρή ιστορία σε ένα από τα πιο μυθικά βουνά του κόσμου.

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνεται η συγκινητική στιγμή που οι ορειβάτες μετά από πέντε ώρες φτάνουν στην κορυφή και υψώνουν περήφανα τη σημαία της Ελλάδας, τιμώντας τον τόπο τους και στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αποφασιστικότητας και ενότητας.

Το μυθικό και απαιτητικό όρος Αραράτ

Το όρος Αραράτ, το υψηλότερο βουνό της Τουρκίας, που συνδέεται και με τον θρύλο της Κιβωτού του Νώε, αποτελεί πόλο έλξης για ορειβάτες από όλο τον κόσμο και υψώνεται κοντά στα σύνορα με την Αρμενία και το Ιράν.

Αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές κορυφές, καθώς η ανάβαση συνδυάζει μεγάλη υψομετρική διαφορά, χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και περάσματα από παγετώνες που απαιτούν τεχνικό εξοπλισμό και εμπειρία.



Η διαδρομή από τα χαμηλότερα σημεία μέχρι την κορυφή διαρκεί αρκετές ημέρες, με ενδιάμεσες στάσεις σε καταυλισμούς και απαραίτητη προσαρμογή στο υψόμετρο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: