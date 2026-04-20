Μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των Microsoft Surface PCs

Η Microsoft ανακοίνωσε σημαντικές αυξήσεις τιμών σε όλα τα μοντέλα της σειράς Surface PCs, συμπεριλαμβανομένων των Surface Pro, Surface Laptop και Surface Laptop Studio. Οι νέες τιμές είναι ανεβασμένες από 100 έως και 500 δολάρια -ανάλογα το μοντέλο- λόγω της παγκόσμιας κρίσης στις τιμές RAM και άλλων εξαρτημάτων.



Οι σημαντικότερες αυξήσεις

Οι νέες τιμές ισχύουν άμεσα τόσο για τα καταστήματα λιανικής, όσο και για τις online πωλήσεις. Μερικές χαρακτηριστικές αλλαγές που είδαμε είναι οι εξής. Το Surface Pro 13 ιντσών πάει από τα 999 του 2024 στα 1499 το 2026, βλέποντας μια αύξηση της τάξης των 500 δολαρίων! Το Surface Pro 12 ιντσών πάει από τα 799 δολάρια του 2025 στα 1049 δολάρια (+250 δολάρια), ενώ το Surface Laptop 13.8 ιντσών πάει από τα 999 στα 1499 δολάρια. Σε εκδόσεις με πολύ «δυνατά» τεχνικά χαρακτηριστικά, οι τιμές φτάνουν έως και τα 3649 δολάρια για ένα Surface Laptop 15 ιντσών, με την τιμή τους να κινείται στα +400 δολάρια σε σχέση με πέρσι.



Αίτια: Η "RAMpocalypse" και η ζήτηση για ΑΙ

Η Microsoft δήλωσε για το θέμα πως «Λόγω των πρόσφατων αυξήσεων στα κόστη μνήμης και εξαρτημάτων, ενημερώνουμε τις τιμές στο site μας και στους συνεργάτες μας». Η κρίση που έχει επηρεάσει όλες τις εταιρείες τεχνολογίας οφείλεται στην αύξηση τιμής για τις μνήμες DRAM/NAND έως και 60%, λόγω των εξελιγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και τα AI data centers. Ακόμη, υπάρχουν ελλείψεις στους προμηθευτές (Samsung, SK Hynix, Micron), ενώ και οι δυσκολίες στις μεταφορές και οι αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου ανεβάζουν όλα τα κόστη.



Επιπτώσεις στην αγορά

Τα Surface γίνονται πλέον λιγότερο ανταγωνιστικά. Ένα Surface Pro 13" στα 1,499 δολάρια κοστίζει πλέον περισσότερο από ένα MacBook Air M3 13" (1,099 δολάρια), ενώ και τα high-end Surface Laptop 15" έφτασαν στα 3,649 δολάρια, τη στιγμή που ένα MacBook Pro 16" M5 Pro φτάνει στα 3,299 (με καλύτερη οθόνη και μεγαλύτερη ισχύ).