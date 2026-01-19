Μεγάλη εθελουσία έξοδο διοργανώνει η Alpha Bank - Ποιους αφορά

Πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης, στο πλαίσιο της εξέλιξης του επιχειρησιακού και λειτουργικού μοντέλου, υλοποιεί η Alpha Bank. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό Εργαζομένων με τουλάχιστον 6ετή υπηρεσία και εστιάζει στοχευμένα σε ρόλους που επηρεάζονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το εν εξελίξει πλάνο της Τράπεζας για απλοποίηση και αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Αποζημίωση έως €190.000 για άμεση αποχώρηση ή έως €260.000 για sabbatical

Στοχευμένο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης, στο πλαίσιο της εξέλιξης του επιχειρησιακού και λειτουργικού μοντέλου της Alpha Bank:

• Αποζημίωση έως €190.000 για άμεση αποχώρηση

• ή εναλλακτικά έως €260.000 για άδεια μετ’ αποδοχών (sabbatical) και χορήγηση μικτών αποδοχών άνω των τριών (3) ετών για εργαζόμενους άνω των 56 ετών

Δυνατότητες αποχώρησης και όροι

Οι όροι του προγράμματος είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί, καθώς προσφέρει:

• Άμεση αποχώρηση με αποζημίωση έως €190.000, ανάλογα με τη θέση και τα έτη προϋπηρεσίας του εργαζομένου ή εναλλακτικά

• Μακροχρόνια άδεια διάρκειας 2 ή 4 ετών μετ’ αποδοχών (sabbatical), κατά τη διάρκεια της οποίας ο Εργαζόμενος δεν έχει υποχρέωση παροχής εργασίας προς την Τράπεζα, και λαμβάνει αντίστοιχα το 70% ή 60% του μικτού μισθού του, με ανώτατο συνολικό ποσό €260.000.

• Πριμοδότηση βάσει θέσης, ετών προϋπηρεσίας και κοινωνικών κριτηρίων, με επιπλέον προσαύξηση ύψους €15.000 ανά κατηγορία.

• Προσαύξηση 5% για τους εργαζόμενους που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα κατά την πρώτη εβδομάδα υλοποίησής του.

Κάλυψη έως τη συνταξιοδότηση και άλλα προνόμια

Για εργαζόμενους άνω των 56 ετών, προβλέπεται χορήγηση μικτών αποδοχών διάρκειας άνω των τριών (3) ετών, οι οποίες καλύπτουν το χρονικό διάστημα μέχρι τη συνταξιοδότησή τους, διασφαλίζοντας ομαλή και ασφαλή μετάβαση στο επόμενο στάδιο.

Οι εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν διατηρούν το σύνολο των ευνοϊκών ρυθμίσεων και όρων σε δάνεια και κάρτες, μέχρι την ημερομηνία εξόφλησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούνται κανονικά καθώς και ασφαλιστική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια του sabbatical, αναλόγως της επιλογής τους.