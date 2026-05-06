Μεγάλη φωτιά σε υπό κατασκευή ουρανοξύστη 50 ορόφων στο Ντουμπάι
Η υπόθεση θα παραπεμφθεί στις αρμόδιες Αρχές για διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά.
Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, το πρωί, σε ουρανοξύστη 50 ορόφων, που είναι υπό κατασκευή στο Ντουμπάι και συγκεκριμένα στην περιοχή Dubai Marina. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα με τους πυκνούς καπνούς να γίνονται ορατοί σε μεγάλη απόσταση.
Η κλήση έκτακτης ανάγκης έγινε στις 7:06 και πυροσβέστες από τον σταθμό Al Marsa έφτασαν στο σημείο μέσα σε επτά λεπτά, στις 7:13. Όπως έγινε γνωστό, η πυρκαγιά χαρακτηρίστηκε μέτριας έντασης. «Κανείς δεν τραυματίστηκε και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο έως τις 8:51 π.μ.», ανέφερε εκπρόσωπος των Αρχών.
Ακολούθησε διαδικασία ψύξης του χώρου, ενώ η υπόθεση θα παραπεμφθεί στις αρμόδιες Αρχές για διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά.
Η ολοκλήρωση της κατασκευής του ουρανοξύστη, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται τον Μάρτιο του 2027, σύμφωνα με το The National.