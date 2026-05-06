Μεγάλη φωτιά σε υπό κατασκευή ουρανοξύστη 50 ορόφων στο Ντουμπάι

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, το πρωί, σε ουρανοξύστη 50 ορόφων, που είναι υπό κατασκευή στο Ντουμπάι και συγκεκριμένα στην περιοχή Dubai Marina. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα με τους πυκνούς καπνούς να γίνονται ορατοί σε μεγάλη απόσταση.

My view in Dubai right now 💥 #Dubai



Massive fire! no idea how this started, looks crazy af, sh*t pic.twitter.com/LpLrDqItvQ — MDX (@MDXreal) May 6, 2026

Η κλήση έκτακτης ανάγκης έγινε στις 7:06 και πυροσβέστες από τον σταθμό Al Marsa έφτασαν στο σημείο μέσα σε επτά λεπτά, στις 7:13. Όπως έγινε γνωστό, η πυρκαγιά χαρακτηρίστηκε μέτριας έντασης. «Κανείς δεν τραυματίστηκε και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο έως τις 8:51 π.μ.», ανέφερε εκπρόσωπος των Αρχών.



Ακολούθησε διαδικασία ψύξης του χώρου, ενώ η υπόθεση θα παραπεμφθεί στις αρμόδιες Αρχές για διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά.

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του ουρανοξύστη, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται τον Μάρτιο του 2027, σύμφωνα με το The National.