Μελάνια Τραμπ: Τα «χρόνια πολλά» του Λευκού Οίκου για τα γενέθλια της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ

Η κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, που τελέστηκε το Σάββατο 26 Απριλίου συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Ανάμεσα τους ηγέτες και εκπρόσωποι από όλο τον κόσμο, όπως ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ συνοδευόμενος από την Μελάνια Τραμπ.

Ωστόσο για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, η ημέρα αυτή είχε διπλή συναισθηματική βαρύτητα. Συγκεκριμένα το Σάββατο «έκλεισε» τα 55 της χρόνια, περνώντας όμως τα γενέθλιά της σε ένα βαρύ και αυστηρό τελετουργικό περιβάλλον.

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ και η ίδια η Μελάνια, απέφυγαν να κάνουν κάποια ανάρτηση για τα γενέθλια, οι επίσημες σελίδες του Λευκού Οίκου στα social media φρόντισαν να πουν στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ «χρόνια πολλά» με έναν ξεχωριστό τρόπο, αναρτώντας φωτογραφίες της από διάφορες εμφανίσεις της.

Οι φωτογραφίες που ανέδειξε ο Λευκός Οίκος περιλαμβάνουν εικόνες της στην εκδήλωση Easter Egg Roll στον Λευκό Οίκο, ένα ταξίδι στις πυραμίδες της Αιγύπτου, το χορό με τον πρόεδρο, την άφιξή της στην αεροπορική βάση Sigonella της Σικελίας, την προώθηση της πρωτοβουλίας Be Best και την πτήση με το Marine One.

«Γιορτάζοντας την καταπληκτική Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ – Δείτε τις 20 αγαπημένες μας φωτογραφίες» αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της ως Πρώτη Κυρία, η Μελάνια ήταν πολύ προστατευτική της ιδιωτικής της ζωής και διατηρούσε ένα περιορισμένο δημόσιο πρόγραμμα.

Εκτός από το να παρευρίσκεται σε σημαντικές εκδηλώσεις, όπως η ομιλία του προέδρου σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου τον περασμένο μήνα, η πρώτη κυρία έχει χρησιμοποιήσει τον ρόλο της για να τραβήξει την προσοχή σε θέματα που θεωρεί σημαντικά.

Δείτε την ανάρτηση: