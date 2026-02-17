«Μέλι - γάλα» ο Δένδιας με τους συνδικαλιστές των στρατιωτικών

Εάν μήνα πριν, εν μέσω αντιδράσεων για το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σας έλεγα πως λίγες εβδομάδες αργότερα θα βλέπαμε τον Νίκο Δένδια σε συνέδριο συνδικαλιστικής ένωσης των στρατιωτικών να βγάζει σέλφι, θα με λέγατε τρελό. Και μπορεί να είχατε και δίκιο. Αλλά οι εικόνες, και βέβαια αυτά που έμαθα, είναι αδιάψευστοι μάρτυρες.

Όταν ρώτησα που οφείλεται αυτό, μου απάντησαν ότι δεν υπάρχει και ούτε υπήρχε, μηδενισμός του έργου που επιτελείται στο ΥΠΕΘΑ. Το στράτευμα, και κατ’ επέκταση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, αναγνωρίζουν τις προσπάθειες που γίνονται σε πολλούς τομείς. Όπως για παράδειγμα στο οικιστικό πρόγραμμα με νέες και δωρεάν κατοικίες ή τα μέτρα για την στρατιωτική οικογένεια.

Εξού και το θερμό κλίμα με το οποίο η ΠΟΜΕΝΣ υποδέχθηκε για πρώτη φορά υπουργό Άμυνας στο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων της και οι χειραψίες και οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Και βέβαια, μια προσπάθεια οι δύο πλευρές να δείξουν πως οι διαφωνίες τους ανήκουν στο παρελθόν. Μάλιστα, ο Νίκος Δένδιαςέκανε και σχετική ανάρτηση στα social media γράφοντας ότι μίλησε από καρδιάς στους αντιπροσώπους των στρατιωτικών, τους ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή, παρά το γεγονός, όπως σημειώνει, ότι αρκετούς από αυτούς τους έχει στεναχωρήσει, λόγω των διαφωνιών για τον πρόσφατα νόμο.