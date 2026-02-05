Μέρα επαναστατική ιδιαίτερα για 4 ζώδια, σήμερα 5/2

Αρκετά ηλεκτρισμένη, επαναστατική και απρόβλεπτη είναι αυτή η Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, καθώς σχηματίζεται το τετράγωνο του Ερμή από τον Υδροχόο με τον Ουρανό από τον Ταύρο. Πρόκειται για μία όψη που ανεβάζει απότομα τους τόνους, ενισχύει την αμφισβήτηση, την αντίδραση και την ανάγκη να σπάσουμε περιορισμούς, όμως ταυτόχρονα κρύβει τον κίνδυνο για καβγάδες, παρεξηγήσεις και απότομες ρήξεις. Τα λόγια σήμερα λέγονται κοφτά, χωρίς φίλτρο, ενώ οι σκέψεις τρέχουν πιο γρήγορα απ’ όσο μπορούμε να τις ελέγξουμε.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε μετακινήσεις, μηνύματα, τηλεφωνήματα και τεχνολογικά θέματα, καθώς δεν αποκλείονται καθυστερήσεις, λάθος πληροφορίες ή προσωρινά «επικοινωνιακά μπλακ άουτ». Δεν είναι ημέρα για σημαντικές συμφωνίες ή ξεκαθαρίσματα εν θερμώ.

Στη θετική της πλευρά, αυτή η όψη γεννά ευφυΐα, πρωτοποριακές ιδέες και ξαφνικές συνειδητοποιήσεις. Μπορεί να δεις την αλήθεια μιας κατάστασης αστραπιαία ή να σκεφτείς μια λύση που δεν είχες καν φανταστεί. Πιο άμεσα επηρεάζονται τα σταθερά ζώδια Ταύρος, Λέων, Σκορπιός και Υδροχόος ιδιαίτερα όσοι όσοι έχουν γεννηθεί περίπου:

• Ταύρος: 17–20 Μαΐου

• Λέων: 19–22 Αυγούστου

• Σκορπιός: 18–21 Νοεμβρίου

• Υδροχόος: 15–18 Φεβρουαρίου

Για όλους, το κλειδί της ημέρας είναι: σκέψου αλλιώς, αλλά μην μιλήσεις παρορμητικά.

Αναλυτικά η πρόβλεψη της ημέρας για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Μέρα με επαναστατικές διαθέσεις και απρόοπτα!

Κριέ μου, σήμερα Πέμπτη το κλίμα γύρω μας είναι ταραχώδες καθώς σχηματίζεται το τετράγωνο του Ερμή από τον Υδροχόο με τον Ουρανό από τον Ταύρο! Αυτή η αστρολογική όψη, αναμένεται να φέρει σε σένα έκτακτα έξοδα, διαφωνίες για χρήματα, απρόσμενη ανατροπή σε ένα συμφωνητικό, ή και έναν έντονο καβγά με άτομο του φιλικού σου περιβάλλοντος! Οι σκέψεις, οι προθέσεις και τα λόγια σήμερα, μπορούν εύκολα να παρεξηγηθούν και να πάρουν μία τροπή αιφνίδια που δεν είχες υπολογίσει, μην ρισκάρεις λοιπόν!Στην θετική της πλευρά αυτή η όψη σου χαρίζει ευρηματικότητα και σε κάνει να έχεις πρωτοποριακές ιδέες!

Astro Tip: Κατέγραψε τις ξαφνικές αναλαμπές ιδεών της ημέρας! Μείνε μακριά από σημαντικές συζητήσεις για να μην δημιουργηθεί κόντρα!

Ταύρος – Αιφνιδιασμοί στις σχέσεις και ανάγκη ευελιξίας

Ταύρε μου, η σημερινή Πέμπτη δεν είναι από τις ήσυχες μέρες, αφού το τετράγωνο του Ερμή από τον Υδροχόο με τον Ουρανό από το ζώδιό σου φέρνει απρόοπτα και εντάσεις, κυρίως μέσα από επαφές με άλλους. Συνεργασίες, σχέσεις ή ακόμα και μία επαγγελματική συμφωνία μπορεί να πάρουν ξαφνικά άλλη τροπή, είτε λόγω ενός λόγου που ειπώθηκε απότομα είτε λόγω μιας αποκάλυψης που δεν περίμενες. Υπάρχει τάση για νεύρα, αντιδραστικότητα και από τις δύο πλευρές, γι’ αυτό πρόσεξε τις απόλυτες τοποθετήσεις. Από την άλλη πλευρά, η όψη αυτή σε ξυπνά και σε ωθεί να δεις τι πραγματικά σε περιορίζει.

Astro Tip: Μην επιμένεις στο «έτσι είμαι εγώ». Σήμερα χρειάζεται προσαρμογή, όχι πείσμα.

Δίδυμοι – Νεύρα, βιασύνη και παρασκηνιακές αποκαλύψεις

Δίδυμέ μου, η Πέμπτη έχει έντονη νευρικότητα και απαιτεί ψυχραιμία, καθώς το τετράγωνο του κυβερνήτη σου Ερμή με τον Ουρανό φέρνει ξαφνικές σκέψεις, αποκαλύψεις και έντονο εσωτερικό εκνευρισμό. Κάτι που μαθαίνεις αιφνιδιαστικά μπορεί να σε ταράξει ή να σε βάλει σε διαδικασία να αναθεωρήσεις ένα σχέδιο. Πρόσεξε ιδιαίτερα λάθη από αφηρημάδα, βιασύνη ή παρορμητικές αντιδράσεις. Η μέρα δεν προσφέρεται για σοβαρές αποφάσεις, αλλά είναι εξαιρετική για να «πιάσεις» τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις κουρτίνες.

Astro Tip: Μην απαντάς άμεσα σε ό,τι σε εκνευρίζει. Μέτρα μέχρι το δέκα και μετά μίλα.

Καρκίνος – Ένταση σε επικοινωνία και κοινωνικές επαφές

Καρκίνε μου, το τετράγωνο Ερμή – Ουρανού επηρεάζει σήμερα τον τομέα των φίλων, των ομάδων αλλά και των σχεδίων σου για το μέλλον, φέρνοντας απρόβλεπτες συζητήσεις ή μία ρήξη που δεν περίμενες. Ένα άτομο μπορεί να σε αιφνιδιάσει με τη στάση του ή να ακούσεις κάτι που σε βγάζει από την ασφάλειά σου. Η μέρα θέλει προσοχή σε μηνύματα, μετακινήσεις και συζητήσεις, γιατί εύκολα δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Παράλληλα όμως, μπορεί να γεννηθεί μία πρωτότυπη ιδέα που αξίζει να κρατήσεις για αργότερα.

Astro Tip: Μην παίρνεις προσωπικά όσα λέγονται εν θερμώ. Κράτα μόνο τις ιδέες, όχι την ένταση.

Λέων – Νεύρα στα επαγγελματικά και απρόβλεπτες εξελίξεις

Λιοντάρι μου, η σημερινή Πέμπτη φέρνει ένταση και αιφνιδιασμούς στον επαγγελματικό σου τομέα, καθώς το τετράγωνο Ερμή από τον Υδροχόο με τον Ουρανό από τον Ταύρο ταράζει σχέδια και ισορροπίες. Ένα νέο, μια κουβέντα ή μια απόφαση ανωτέρου μπορεί να σε βγάλει εκτός προγράμματος και να σε αναγκάσει να αλλάξεις στάση άμεσα. Υπάρχει κίνδυνος για παρορμητικές αντιδράσεις, ειδικά αν νιώσεις ότι αμφισβητείται η αξία σου. Από την άλλη, η όψη αυτή μπορεί να φέρει μια ανατρεπτική ιδέα ή μια ξαφνική ευκαιρία που αξίζει να εξεταστεί, όχι όμως να εφαρμοστεί άμεσα.

Astro Tip: Κράτησε χαμηλούς τόνους στη δουλειά. Η ψυχραιμία σήμερα είναι δύναμη.

Παρθένος – Σύγχυση, αλλαγές σχεδίων και ανάγκη προσαρμογής

Παρθένε μου, το τετράγωνο Ερμή – Ουρανού φέρνει ανατροπές σε σχέδια που αφορούν ταξίδια, σπουδές, νομικά ή επαφές με άτομα από απόσταση. Κάτι που θεωρούσες δεδομένο αλλάζει ξαφνικά ή καθυστερεί, προκαλώντας σου εκνευρισμό. Η μέρα έχει έντονη πνευματική φόρτιση και μπορεί να σε πιάσει η ανάγκη να ξεφύγεις από περιορισμούς που νιώθεις καιρό. Πρόσεξε όμως τις απότομες αποφάσεις και τις αιχμηρές κουβέντες. Στη θετική της πλευρά, η όψη σε βοηθά να δεις μια κατάσταση από εντελώς διαφορετική οπτική γωνία!

Astro Tip: Μην πιέζεις τα πράγματα να εξελιχθούν σήμερα. Άφησε χώρο στο απρόβλεπτο.

Ζυγός – Οικονομικές εντάσεις και συναισθηματικές εκρήξεις

Ζυγέ μου, η Πέμπτη φέρνει έντονα σκαμπανεβάσματα σε οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα, καθώς το τετράγωνο Ερμή – Ουρανού αγγίζει βαθιά θέματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Ένα ξαφνικό έξοδο, μια οικονομική διαφωνία ή μια αποκάλυψη μπορεί να σε ταράξει περισσότερο απ’ όσο δείχνεις. Παράλληλα, βγαίνουν στην επιφάνεια φόβοι, ζήλιες ή σκέψεις που κρατούσες μέσα σου. Η μέρα δεν ενδείκνυται για οικονομικές συμφωνίες ή ξεκαθαρίσματα καρδιάς, αλλά είναι ιδανική για να συνειδητοποιήσεις τι χρειάζεται αλλαγή.

Astro Tip: Μην αντιδράς παρορμητικά. Πάρε χρόνο πριν μιλήσεις ή αποφασίσεις.

Σκορπιός – Εντάσεις στις σχέσεις και απρόβλεπτες αντιδράσεις

Σκορπιέ μου, η σημερινή Πέμπτη δοκιμάζει τις αντοχές σου στις σχέσεις και στις συνεργασίες, καθώς το τετράγωνο του Ερμή από τον Υδροχόο με τον Ουρανό από τον Ταύρο φέρνει αιφνιδιασμούς και εκρήξεις που δύσκολα ελέγχονται. Ένα πρόσωπο μπορεί να αντιδράσει εντελώς διαφορετικά απ’ ό,τι περίμενες ή να ειπωθεί κάτι που σε βγάζει από την ψυχραιμία σου. Πρόσεξε ιδιαίτερα τους καβγάδες που ξεκινούν από μία κουβέντα της στιγμής αλλά αγγίζουν βαθύτερα ζητήματα. Στη θετική της όψη, η ημέρα αποκαλύπτει αλήθειες και σε βοηθά να δεις καθαρά ποιος μπορεί να σταθεί δίπλα σου και ποιος όχι.

Astro Tip: Μην επιμένεις να ελέγχεις τις καταστάσεις. Σήμερα χρειάζεται ψυχραιμία και απόσταση.

Τοξότης – Απρόοπτα στην καθημερινότητα και πίεση χρόνου

Τοξότη μου, η Πέμπτη φέρνει αναστάτωση στο καθημερινό σου πρόγραμμα, καθώς το τετράγωνο Ερμή – Ουρανού δημιουργεί αναβολές, αλλαγές ή ακόμα και ένα κλίμα εκνευρισμού στη δουλειά. Ένα πρόβλημα ρουτίνας, μια ανατροπή σε ωράρια ή μια αιφνίδια υποχρέωση μπορεί να σε βγάλει εκτός ρυθμού. Πρόσεξε ιδιαίτερα την επικοινωνία με συναδέλφους, γιατί εύκολα δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Από την άλλη, η όψη αυτή σου δίνει την ευκαιρία να βρεις έναν πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο να κάνεις τα πράγματα.

Astro Tip: Άφησε χώρο στο απρόοπτο και μην πιέζεις τον εαυτό σου να τα προλάβει όλα.

Αιγόκερως – Συναισθηματικές ανατροπές και ανάγκη ελευθερίας

Αιγόκερέ μου, η σημερινή Πέμπτη αγγίζει ευαίσθητες χορδές στα αισθηματικά και στα δημιουργικά σου θέματα, καθώς το τετράγωνο Ερμή – Ουρανού φέρνει απρόβλεπτες εξελίξεις ή έντονες κουβέντες. Μια ερωτική κατάσταση μπορεί να αλλάξει ξαφνικά δυναμική ή να νιώσεις έντονα την ανάγκη να απελευθερωθείς από κάτι που σε πιέζει. Πρόσεξε τις παρορμητικές αποφάσεις και τα λόγια που μπορεί να ειπωθούν εν θερμώ. Στη θετική πλευρά, η ημέρα σε γεμίζει έμπνευση και σου χαρίζει πρωτότυπες ιδέες.

Astro Tip: Μην πάρεις οριστικές αποφάσεις πάνω στην ένταση. Κράτα μόνο ό,τι σε εμπνέει.

Υδροχόος – Οικογενειακή ένταση και αιφνιδιαστικά νέα

Υδροχόε μου, η Πέμπτη φέρνει αναστάτωση σε θέματα σπιτιού, οικογένειας ή συναισθηματικής ασφάλειας, καθώς το τετράγωνο του Ερμή με τον κυβερνήτη πλανήτη του ζωδίου σου τον Ουρανό δημιουργεί αιφνιδιασμούς και έντονο εκνευρισμό. Μία κουβέντα μέσα στο σπίτι, ένα απρόοπτο γεγονός ή μία αλλαγή σχεδίων μπορεί να σε βγάλει από την ψυχραιμία σου και να νιώσεις ότι χάνεις τον έλεγχο. Πρόσεξε ιδιαίτερα τις απότομες αντιδράσεις και τις απόλυτες τοποθετήσεις, γιατί σήμερα τα λόγια λέγονται πιο κοφτά απ’ όσο πρέπει. Στη θετική της πλευρά, η όψη αυτή σε ωθεί να σκεφτείς διαφορετικά για το πού και με ποιους θέλεις να νιώθεις «σπίτι».

Astro Tip: Πάρε απόσταση από εντάσεις στο οικογενειακό περιβάλλον και μην προσπαθείς να λύσεις τα πάντα σήμερα.

Ιχθύες – Νεύρα στην επικοινωνία και ξαφνικές αποκαλύψεις

Ιχθύ μου, η σημερινή Πέμπτη έχει έντονη νευρικότητα και απαιτεί μεγάλη προσοχή στην επικοινωνία, καθώς το τετράγωνο Ερμή – Ουρανού φέρνει παρεξηγήσεις, απότομα λόγια ή ειδήσεις- αποκαλύψεις που σε αιφνιδιάζουν. Πρόσεξε μετακινήσεις, μηνύματα και συζητήσεις, γιατί ένα λάθος ή μια κουβέντα της στιγμής μπορεί να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις απ’ όσες πρέπει. Παράλληλα, μπορεί να αποκαλυφθεί μία πληροφορία που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις ένα άτομο ή μία κατάσταση. Στη θετική της όψη, η ημέρα σου χαρίζει έμπνευση και πρωτότυπες ιδέες, αρκεί να μην τις μοιραστείς βιαστικά.

Astro Tip: Άκουσε περισσότερα απ’ όσα μιλάς και κράτα σημειώσεις – όχι αντιδράσεις