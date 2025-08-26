Μεταγραφές (26/08): Μονομαχία ΑΕΚ - Παναθηναϊκού για Ντέσερς - Κοντά στον Ολυμπιακό ο Μάντσα

Η σημερινή μέρα Τρίτη (25/8) έκρυβε σπουδαίες μεταγραφικές εξελίξεις με επίκεντρο τις ελληνικές ομάδες αλλά και ειδήσεις από το εξωτερικό.

Πρόταση για τον στόπερ Βολιάκο ο ΠΑΟΚ



Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, τόσο για την εντυπωσιακή παρουσίαση του Ζαφείρη όσο και για τις νέες μεταγραφικές του αναζητήσεις.

Στην Αλμερία ο Ταλίς που ακούστηκε έντονα για Ολυμπιακό



Ο Ολυμπιακός διαπραγματευόταν με την Παλμέιρας για τον 20χρονο Τάλις, όμως η μεταγραφή δεν θα ολοκληρωθεί. Η Αλμερία κατέθεσε ισόποση πρόταση (7 εκατ. ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων) και ο παίκτης προτιμά να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Ο Ιωαννίδης στο πρωτοσέλιδο της A Bola: «Θέλει μόνο Σπόρτινγκ»



Ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην Πορτογαλία, καθώς το σημερινό (26/8) πρωτοσέλιδο της «A Bola» τονίζει ότι ο διεθνής Έλληνας φορ θέλει να συνεχίσει την καριέρα του μόνο στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Μανέ πάτησε Αθήνα και υπογράφει στον Ολυμπιακό



Ο Αμπντουλί Μανέ έφτασε στην Αθήνα το μεσημέρι, για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο 21χρονος επιθετικός από τη Γκάμπια θα περάσει από εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο έως το 2030.

«Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Αγκουστίν Άλβαρες»



Η υπόθεση σχετικά με την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τον Παναθηναϊκό με τα δημοσιεύματα από την Πορτογαλία να αναφέρουν πως ο 25χρονος επιθετικός έχει συμφωνήσει με τα «λιοντάρια της Λισαβόνας» ενώ η «πράσινη» ΠΑΕ από την πλευρά της ανέφερε πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία.

Η Πόρτο μπαίνει στο «κόλπο» για τον Ιωαννίδη



Ο Φώτης Ιωαννίδης. βρίσκεται πολύ κοντά στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ακόμη μια ομάδα από την Πορτογαλία, ενδιαφέρεται για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού.

Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό



Ο Παναθηναϊκός, προσφέρει 5 εκατομμύρια ευρώ στη Μπόκα Τζούνιορς για τον Βιθέντε Ταμπόρδα και όπως όλα δείχνουν ο 24χρονος μεσοεπιθετικός, θα «ντυθεί» εκτός συγκλονιστικού απροόπτου στα «πράσινα».

Μια «ανάσα» από τον Ολυμπιακό ο Μάντσα



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ολυμπιακός θέλει να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Γκουστάβο Μάντσα με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων με τη Φορταζέλα για την απόκτηση του 21χρονου κεντρικού αμυντικού.

«Μονομαχία ΑΕΚ - Παναθηναϊκού για τον Σίριλ Ντέσερς»



Σύμφωνα με δημοσίευμα της Σκωτσέζικης Daily Record, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ ψηλά στη λίστα του το όνομα του Σίριλ Ντέσερς που βρίσκεται από την αρχή της μεταγραφικής περιόδου στο «στόχαστρο» της ΑΕΚ.

