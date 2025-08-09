Mεταγραφές (9/8): Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης - Ανακοίνωσε Χόλμς ο Παναθηναϊκός AKTOR

H σημερινή μέρα Σάββατο 9/8) έκρυβε σπουδαίες μεταγραφικές εξελίξεις τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ με επίκεντρο της Ελληνικές ομάδες αλλά και σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό.

Στη Βαλένθια ο Ντανζούμα που ακούστηκε για Ολυμπιακό

Ο Αρνάουτ Ντανζούμα βρίσκεται ένα βήμα πριν υπογράψει στη Βαλένθια μέχρι το 2028, καθώς έχουν απομείνει μόνο οι τυπικές διαδικασίες. Παρά το γεγονός ότι το όνομά του απασχόλησε και τον Ολυμπιακό, ο Ολλανδός επιθετικός φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία, αφού δεν υπολογίζεται από τον προπονητή της Βιγιαρεάλ, Μαρθελίνιο.

Τα δεδομένα για Σενόν και η κόντρα Μπόκα - Ουνιόν



Προ ημερών η Μπόκα απέρριψε την πρόταση του Ολυμπιακού, κρίνοντάς την ανεπαρκή για το 80% των δικαιωμάτων του παίκτη. Αν και η ομάδα δεν είναι αρνητική στην πώληση του Σένον, απαιτεί υψηλότερο ποσό, το οποίο να προσεγγίζει τη ρήτρα αποδέσμευσης του.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Επίσημο του Σέσκο



Η Γιουνάιτεντ παρουσιάσε και επίσημα το «θωρηκτό» των 80εκατ. ευρω , Μπένζαμιν Σέσκο.

«Πράσινος» ο Ρισόν Χολμς

O Παναθηναϊκός AKTOR, ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ρίσον Χόλμς για τα επόμενα 2 χρόνια.

Ανακοίνωσε Παλάσιος ο Λεβαδειακός



Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Λεβαδειακό.

Θέλει και Κομάν η Αλ Νάσρ



Η Αλ Νασρ είναι διατεθειμένη να προσφέρει έως και 30 εκατομμύρια ευρώ ώστε να αποκτήσει τον Κίνγκσλεϊ Κομάν από την Μπάγερν Μονάχου.

Στη λίστα του ΠΑΟΚ ο Μπέντζαμιν Μποσουάρι



Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Μπέντζαμιν Μποσουάρι για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως η Σεντ Ετιέν ζητά 5 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του 24χρονου Βέλγου μεσοεπιθετικού.

«Άκυρο» της Σλάβια Πράγας στον ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη, σύμφωνα με τους Τσέχους



Σύμφωνα με δημοσίευμα της τσέχικης ιστοσελίδας «infotbal.cz» ο ΠΑΟΚ, κατέθεσε πρόταση στη Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη αλλά η ομάδα του 22χρονου διεθνή μέσου απάντησε αρνητικά στην πρόταση των «ασπρόμαυρων».

«Θέλει παίκτη από τη Ρεαλ Μπέτις ο Άρης»



Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα ο Άρης κατέθεσε πρόταση στη Ρεάλ Μπέτις για τον Τσίμι Άβιλα. Οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται σε αναζήτηση σέντερ φορ αλλά η περίπτωση του 31χρονου Αργεντίνου κρύβει δυσκολίες, καθώς πρόκειται για μια περίπτωση ποδοσφαιριστή από τη la Liga που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με την ομάδα του.

«Στα ραντάρ του Ολυμπιακού ο Λούκας Φερέιρα της Σάο Πάολο»



Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «transfeed.com» ο Ολυμπιακός, εξετάζει την περίπτωση του 19χρονου εξτρέμ της Σάο Πάολο, Λούκας Φερέιρα. Η υπόθεση του Κέβιν Ζενόν φαίνεται πως δυσκολεύει για τον Ολυμπιακό και οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν την προσοχή τους και σε άλλους παίκτες της Λατινικής Αμερικής.

Διαβάστε αναλυτικά μέσω του Flash.gr, όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις στο live blog που ανοίγει καθημερινά και θα είναι μαζί σας μέχρι το τέλος της φετινής μεταγραφικής περιόδου.