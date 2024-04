Mετά την συγκλονιστική αποκάλυψη της Κέιτ Μίντλετον ότι πάσχει από καρκίνο και ότι υποβάλλεται σε προληπτική θεραπεία, ο πρίγκιπας Χάρι φαίνεται ότι νιώθει «τύψεις» που μίλησε τόσο ανοιχτά, για τους γαλαζοαίματους συγγενείς του στη βιογραφία του, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2023 με τον τίτλο «Spare».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror, ο δούκας του Σάσεξ και η πριγκίπισσα Κέιτ είχαν πολύ στενό δεσμό πριν ο Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, εγκαταλείψουν τα βασιλικά τους καθήκοντα και αποκαλύψουν προσωπικές πληροφορίες για την βασιλική οικογένεια σε συνεντεύξεις και το ντοκιμαντέρ τους στο Netflix.

Παρά το γεγονός ότι ο πρίγκιπας Χάρι έχει αποξενωθεί από τον πατέρα του και τον αδελφό του τα τρία τελευταία χρόνια, το 2023 έδωσε τη χαριστική βολή με την αυτοβιογραφία του, Spare, στην οποία επικρίνει σφοδρά τη βασιλική οικογένεια.

«Όταν ανακαλύπτεις πως η κουνιάδα σου έχει καρκίνο και έχεις γράψει πράγματα που δεν μπορούν να ανακληθούν, αυτό είναι ένα πολύ οδυνηρό μέρος για να βρεθείς» σημείωσε αποκλειστικά στο Us Weekly η βασιλική συγγραφέας Tessa Dunlop κατά την προώθηση του βιβλίου της «Elizabeth & Philip: A Story of Young Love, Marriage and Monarchy».

Η Tessa Dunlop επισήμανε την κριτική του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του Μέγκαν Μαρκλ για τη βασιλική οικογένεια.

«Επικρίνουν σκόπιμα τη μοναρχία και μετά προσφέρουν τους εαυτούς τους ως εναλλακτική λύση στη μοναρχία. Έτσι, όταν η μοναρχία αντιμετωπίζει προβλήματα, κάνουμε μια σύγκριση. Μπορούν πραγματικά ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ να δείξουν πως τώρα νοιάζονται; Πρέπει σίγουρα να είναι προσεκτικοί με τον χρόνο που κάνουν δηλώσεις ώστε να μη δείχνουν οπορτουνιστές».

Μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα η πριγκίπισσα της Ουαλίας, δεν είχε πρόθεση να συγχωρήσει τον Χάρι και την Μέγκαν για την «δημόσια προδοσία» τους.

Οι αιχμές για την Κέιτ και τον Ουιλιαμ

Μεταξύ άλλων στο βιβλίο ο Χάρι περιγράφει τη διαφωνία της Κέιτ Μίντλετον με τη Μέγκαν Μαρκλ παραμονές του γάμου τους τον Μάιο του 2018, όταν οι δύο γυναίκες ήρθαν σε ρήξη με αφορμή το φόρεμα της πριγκίπισσας Σάρλοτ, που ήταν παράνυμφος στην τελετή.

Ο πέμπτος στην διαδοχή του βρετανικού θρόνου στο βιβλίο του παρουσίασε την δική του εκδοχή, σύμφωνα με την οποία μετά την έντονη διαφωνία των δύο «εξ αγχιστείας» γαλαζοαίματων, η Αμερικανίδα σύζυγός του «έπεσε στο πάτωμα και ξέσπασε σε κλάματα».

Στα απομνημονεύματά του ο πρίγκιπας Χάρι κατηγορεί την Κέιτ Μίντλετον και γράφει πως κάποτε η Μέγκαν ζήτησε από την Κέιτ ένα λιπ γκλος, εκείνη της το έδωσε αλλά έδειξε έκπληκτη και έκανε έναν μορφασμό όταν είδε την ηθοποιό να το απλώνει στα χείλη της.

Η Κέιτ Μίντλετον δεν ήταν ευχαριστημένη με όσα έγραψε ο πρίγκιπας Χάρι για εκείνη, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών του πως έκανε τη Μέγκαν να κλάψει και πως ενθάρρυνε τον Χάρι να φορέσει τη διαβόητη ναζιστική αποκριάτικη στολή του.

«Η Κέιτ αισθάνεται ότι οι πράξεις του πρίγκιπα Χάρι είναι φρικιαστικές. Δυσκολεύεται να τον συγχωρήσει που έσυρε το όνομά της σε όλα αυτά», σημειώνει πηγή που επικαλείται το Us Weekly χαρακτηριστικά.

Από τις επιθέσεις δεν γλίτωσε ούτε ο αδερφός του πρίγκιπας Γουίλιαμ. Στο βιβλίο περιγράφει έναν καβγά με τον διάδοχο του θρόνου, μόλις δύο μήνες πριν από το περιβόητο Megxit τον Ιανουάριο του 2020. Ο πρίγκιπας Χάρι γράφει πως ο μεγαλύτερος αδελφός του αφού χαρακτήρισε τη Μέγκαν «σκληρή» του επιτέθηκε και τον έριξε κάτω.

Άλλος γνώστης επισημαίνει πως ο πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν βλέπει πώς θα μπορούσε να επιστρέψει στη βασιλική οικογένεια ο πρίγκιπας Χάρι. «Σε αυτό το σημείο, δεν έχει κανένα σχέδιο να μιλήσει με τον Χάρι. Έχει συμβιβαστεί με το γεγονός ότι έχασε τον μικρό του αδερφό πιθανότατα για μια ζωή», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.