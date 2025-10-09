Μετρητά VS κάρτες: Οι 10 ευρωπαϊκές χώρες που... επιμένουν στο «ρευστό» - Η θέση της Ελλάδας

Οι Ευρωπαίοι αγαπούν ακόμα τα μετρητά – κι ας ζούμε στην εποχή του κινητού και των ανέπαφων πληρωμών! Παρά τις κάρτες, τα apps και τα ψηφιακά πορτοφόλια φαίνεται πως το χαρτονόμισμα παραμένει… o «βασιλιάς» στην τσέπη πολλών.

Μια νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποκαλύπτει ποιες χώρες δεν λένε να αποχωριστούν τα μετρητά – και ποιες έχουν κάνει το μεγάλο βήμα προς τον ψηφιακό κόσμο.

Οι διαφορές είναι εντυπωσιακές και λένε πολλά για τις συνήθειες, την κουλτούρα και τις προτιμήσεις των πολιτών. Κι εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα: Πού βρίσκεται η Ελλάδα σε αυτόν τον ευρωπαϊκό «χάρτη των πληρωμών»;

Η λίστα με τις 10 χώρες της Ευρώπης που χρησιμοποιούν περισσότερο τα μετρητά:

Μάλτα Σλοβενία Αυστρία Ιταλία Σλοβακία Ισπανία Κροατία Πορτογαλία Λιθουανία Ελλάδα

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), το 52% των συναλλαγών στην Ευρωζώνη εξακολουθεί να πραγματοποιείται με μετρητά, ποσοστό που δείχνει ότι το φυσικό χρήμα παραμένει κυρίαρχο, παρά την ψηφιακή μετάβαση. Αν ληφθεί υπόψη η αξία των συναλλαγών, το ποσοστό αυτό φτάνει στο 39%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Euronews.

Σε 14 από τις 20 χώρες της Ευρωζώνης, τα μετρητά αποτελούν ακόμη την πιο συχνή μέθοδο πληρωμής. Η χρήση τους κυμαίνεται από 22% στην Ολλανδία έως 67% στη Μάλτα, ενώ η γεωγραφική κατανομή δείχνει ξεκάθαρα μια Βορρά-Νότου διαφορά. Στον ευρωπαϊκό Νότο και την Ανατολή, το φυσικό χρήμα παραμένει βαθιά ριζωμένο στην καθημερινότητα: Ιταλία: 61% των συναλλαγών, Ισπανία: 57%, Σλοβενία: 64%

Αντίθετα, οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπως η Φινλανδία (27%), το Λουξεμβούργο (37%), το Βέλγιο (39%) και η Γαλλία (43%), έχουν στραφεί σε ψηφιακές πληρωμές, με τη χρήση μετρητών να τείνει να εξαφανιστεί.