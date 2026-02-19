Μεξικό: Υποβρύχιο που μετέφερε 4 τόνους κοκαΐνης αναχαίτισε το Πολεμικό Ναυτικό

Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε το Μεξικό, με μια εντυπωσιακή επιχείρηση ανοιχτά των δυτικών ακτών της χώρας.

Σύμφωνα με το Reuters, το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού εντόπισε και αναχαίτισε υποβρύχιο που μετέφερε έως και τέσσερις τόνους κοκαΐνης στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά της δυτικής ακτής της χώρας, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο υπουργός Ασφάλειας του Μεξικού, Ομάρ Γκαρσία Χάρφουτς.

«Μόνο την τελευταία εβδομάδα, οι θαλάσσιες επιχειρήσεις κατέστησαν δυνατή την κατάσχεση σχεδόν 10 τόνων αυτής της ναρκωτικής ουσίας. Πρόκειται για ένα άμεσο και πολυεκατομμυρίων δολαρίων πλήγμα στις οικονομικές δομές του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς αποτρέπεται η διάθεση εκατομμυρίων δόσεων στους δρόμους και προστατεύεται η ασφάλεια των μεξικανικών οικογενειών», ανέφερε ο Χάρφουτς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

🚢 || En Manzanillo, #Colima, personal de la Armada de México interceptó un semisumergible con 179 bultos y cerca de 4 toneladas de cocaína, en el lugar se detuvieron a 3 personas, informó el secretario de Seguridad, @OHarfuch.



Όπως πρόσθεσε, κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν τρία άτομα.