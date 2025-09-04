Μια εκδήλωση για «τρεις» και ένα εμπάργκο που «σπάει» ο Καστανίδης

Από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής του τόπου – όπως, άλλωστε, συμβαίνει κάθε χρόνο, την περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, όμως, με τα βασικά γεγονότα, που δεν είναι άλλα από την ομιλία του πρωθυπουργού και την παρουσία των πολιτικών αρχηγών, φέτος υπάρχουν και πάρα πολλές παράλληλες και ενδιαφέρουσες πολιτικές δραστηριότητες. Που αφορούν την ευρύτερη προοδευτική παράταξη.

Δεν αναφέρομαι στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, στο συνέδριο του Economist, αλλά στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, στις 18.00, στο Βασιλικό Θέατρο, από την Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης, με αφορμή στον πειθαρχικό κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων.

Διότι εκεί θα παρέμβουν η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης και το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Καστανίδης. Εκ των πραγμάτων, η συζήτηση αποκτά άλλο ενδιαφέρον, καθώς οι «ζυμώσεις» για το μέλλον της λεγόμενης Κεντροαριστεράς, φαίνεται να αρχίζουν ξανά.

Πάντως, ο Χρ.Γιαννούλης, την Παρασκευή, θα πάει στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Ο Χ.Καστανίδης, δεν θα παραστεί, ενώ για την κ.Αχτσιόγλου, δεν έχω καταφέρει να μάθω.

Υ.Γ. Η συμμετοχή Καστανίδη σε εκδήλωση στην Ά Θεσσαλονίκης, σημαίνει ότι υπάρχει άρση της σχετικής απαγόρευσης που είχε επιβληθεί από τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία απαγόρευε σε υποψήφιους βουλευτές να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εντός της εκλογικής τους περιφέρειας; Ή μήπως τη «σπάει» ο πρώην υπουργός; Άλλωστε, οι κακές γλώσσες στο ΠΑΣΟΚ υποστήριζαν ότι η εν λόγω απόφαση ήταν «φωτογραφική» για τον ίδιο…