Μια εποχή τελείωσε: Κατεδαφίστηκε «ιστορικό» νυχτερινό κέντρο της Πάτρας - Τι παίρνει τη θέση του

Η νυχτερινή διασκέδαση αποτελούσε ανέκαθεν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής ζωής κάθε πόλης, αντικατοπτρίζοντας τις τάσεις, τα ήθη και την κουλτούρα της εκάστοτε εποχής.

Στην Πάτρα, μια πόλη με έντονη πολιτιστική δραστηριότητα και πλούσια μουσική παράδοση, υπήρξαν πολλά νυχτερινά κέντρα που άφησαν το δικό τους «αποτύπωμα» στην τοπική ιστορία.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν το «Χάραμα» στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Μαιζώνος. Ένας θρυλικός χώρος διασκέδασης που για δεκαετίες φιλοξένησε μεγάλους καλλιτέχνες και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την πόλη.

Πλέον, το ιστορικό αυτό νυχτερινό κέντρο ανήκει στο παρελθόν, καθώς σήμερα νωρίς το πρωί ξεκίνησαν οι εργασίες κατεδάφισης, προκαλώντας συγκίνηση και νοσταλγία σε όσους το έζησαν και το θυμούνται ως σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας pelop.gr στην θέση που στεγαζόταν επί σειρά ετών ένα από τα σπουδαιότερα νυχτερινά κέντρα της αχαϊκής πρωτεύουσας, θα κτιστεί μια πενταόροφη πολυκατοικία η οποία στο ισόγειο θα έχει πυλωτή κι θέσει γκαράζ για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Μπορεί ο χώρος να αλλάζει μορφή, όμως για πολλούς θα παραμείνει πάντα συνδεδεμένος με όμορφες βραδιές, δυνατές στιγμές και αναμνήσεις που δεν ξεθωριάζουν. Το «Χάραμα» μπορεί να έκλεισε οριστικά τον κύκλο του, αλλά συνεχίζει να ζει στις καρδιές όσων το έζησαν.

