Μία εβδομάδα με το Dacia Bigster Mild Hybrid 130 4x4: Από την πόλη στην παραλία με άνεση

Όταν πρωτοαντικρίζεις το νέο Dacia Bigster, το μάτι σου πέφτει αμέσως στο ξεχωριστό και μοντέρνο στιλ του. Το αμάξωμα είναι μεγαλύτερο σε διαστάσεις σε σχέση με το Duster, με δυναμικές γραμμές και ισορροπημένες αναλογίες που του δίνουν μια επιβλητική παρουσία στο δρόμο χωρίς να... φωνάζει.

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη παρατηρητικότητα για να καταλάβεις πως το Bigster μοιάζει με τον μικρότερο αδερφό του Duster. Οι καθαρές γραμμές, οι γωνίες και οι ακμές του αμαξώματος ενισχύουν τον δυναμισμό του, ενώ το εμπρός μέρος με τα χαρακτηριστικά φωτιστικά «Υ» και το νέο σήμα της Dacia του χαρίζουν επιβλητική εικόνα, ενώ οι προβολείς είναι κομψά ενσωματωμένοι στο εμπρός μέρος. Λεπτομέρειες όπως τα στοιχεία σε απόχρωση χαλκού, οι μεγάλες ζάντες 18 ιντσών και τα προστατευτικά του αμαξώματος αποδεικνύουν πως πρόκειται για SUV έτοιμο για περιπέτεια, με απόσταση από το έδαφος 220 mm και ικανότητες εκτός δρόμου.

Το ίδιο θα διαπιστώσεις, αν δεις το προφίλ του. Εδώ οι καθαρές γραμμές και η αυξημένη απόσταση από το έδαφος υποδηλώνουν πως είναι έτοιμο για περιπέτεια, ενώ τα πίσω φώτα με σύγχρονο σχεδιασμό ολοκληρώνουν την εικόνα ενός μοντέρνου SUV που δείχνει αυτοπεποίθηση και στιλ.

Εσωτερικό

Μπαίνοντας μέσα, η πρώτη εντύπωση είναι άνεση και ευρυχωρία. Ο χώρος για τους επιβάτες είναι κορυφαίος στην κατηγορία, με αρκετό χώρο για κεφάλια και γόνατα ακόμα και για ενήλικες πίσω. Τα υλικά είναι προσεκτικά επιλεγμένα, με μαλακά πλαστικά στα σημεία που τα αγγίζει ο οδηγός και με εργονομικά σχεδιασμένο ταμπλό που δίνει αίσθηση ποιότητας και λειτουργικότητας. Το cockpit είναι καθαρό, οι διακόπτες εύκολα προσβάσιμοι, ενώ η οθόνη αφής με τα συστήματα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας βρίσκεται στο σωστό ύψος και έχει καλή απόκριση. Τα καθίσματα προσφέρουν υποστήριξη και άνεση σε μεγάλα ταξίδια, ενώ η αίσθηση του χώρου ενισχύεται από τα μεγάλα παράθυρα και την υψηλή θέση οδήγησης, που σου δίνει πλήρη εικόνα του δρόμου μπροστά.

Όπως στο Duster, έτσι και εδώ η λογική είναι λιτή, μινιμαλιστική και πρακτική. Η κύρια διαφορά είναι η ευρυχωρία: το μεταξόνιο έχει μεγαλώσει κατά 45 mm και το πλάτος των πίσω καθισμάτων φτάνει τα 1.432 mm, προσφέροντας άνεση για πέντε ενήλικες. Ο χώρος αποσκευών αγγίζει τα 702 lt (ή 629 lt στην τετρακίνητη εκδοχή), ενώ το διπλό πάτωμα και το λαστιχένιο κάλυμμα διευκολύνουν τη φόρτωση. Ο σχεδιασμός του εσωτερικού παραμένει λιτός, με σκληρά αλλά ποιοτικά πλαστικά και ψηφιακό πίνακα οργάνων 10’’ και οθόνη αφής 10,1’’ με σύστημα πολυμέσων, Apple CarPlay και Android Auto.

Κινητήρας και οδηγική εμπειρία

Η τετρακίνητη έκδοση της δοκιμής διαθέτει υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1.2 λτ. με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, απόδοση 130 ίππων και ροπή 230 Nm. Το Bigster ζυγίζει 1.515 kg, με αποτέλεσμα να έχει μία λίγο βαριά αίσθηση. Η οδήγηση είναι ευχάριστη και σβέλτη, με κοντές σχέσεις κιβωτίου που αξιοποιούν τη χαμηλά διαθέσιμη ροπή. Η κατανάλωση κυμαίνεται γύρω στα 7,5 lt/100 km σε κανονικές συνθήκες και μπορεί να φτάσει τα 9,6 lt/100 km σε πίεση.

Η ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων πίσω προσφέρει άνεση και ποιότητα κύλισης, ενώ το Bigster παραμένει προβλέψιμο και φιλικό στις αντιδράσεις του. Στο χώμα, το SUV αποδεικνύει τον περιπετειώδη χαρακτήρα του: Τα τέσσερα προγράμματα οδήγησης (Auto, Snow, Mud/Sand και Off-Road) σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό και το Traction Control εξασφαλίζουν κορυφαίες δυνατότητες εκτός δρόμου, δίνοντας περισσότερους… πόντους επιτυχίας στο Bigster ανάμεσα στα C-SUV.

Όταν ανέβασα ρυθμό, διαπίστωσα αμέσως ότι η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί κυρίως για μέγιστη άνεση. Οι κλίσεις του αμαξώματος είναι σχετικά αυξημένες και στο όριο γίνεται έντονο. Αμέσως διαπιστώνεις πως δεν χρειάζεται να πιέζεις τόσο πολύ. Τα ηλεκτρονικά συστήματα όπως το ESC και το Traction Control παρεμβαίνουν ακριβώς όταν χρειάζεται, επαναφέροντάς με στην τάξη. Στην άσφαλτο, το Bigster νιώθει άνετο, φιλικό και προβλέψιμο, χωρίς να προσπαθεί να γίνει σπορτίφ SUV. Είναι η κλασική εμπειρία της Dacia: ένα αυτοκίνητο που σου εμπνέει ασφάλεια και ευχάριστη αίσθηση οδήγησης, ακόμα και σε πιο απαιτητικές συνθήκες.

Εκτός δρόμου και σε αναζήτηση… παραλίας

Όταν όμως επιλέγω την τετρακίνηση στον περιστροφικό διακόπτη για να περάσω εκτός δρόμου, η αίσθηση αλλάζει εντυπωσιακά. Τα προγράμματα Snow, Mud/Sand και Off-Road προσαρμόζουν την απόκριση του αυτοκινήτου και βελτιστοποιούν την κατανομή ροπής ανάμεσα στους εμπρός και πίσω τροχούς μέσω του ηλεκτρονικά ελεγχόμενου διαφορικού.

Αισθάνομαι το Bigster να «ζωντανεύει» στο χώμα, να μεταφέρει ισορροπημένα τη δύναμη, να παραμένει σταθερό και άνετο. Η απόσταση 220 mm από το έδαφος και η λειτουργία της τετρακίνησης επιτρέπουν να κινηθώ σε επιφάνειες που σε άλλα C-SUV θα με δυσκόλευαν, και σε συνδυασμό με τα προγράμματα ελέγχου πρόσφυσης, η εμπειρία γίνεται όχι μόνο ασφαλής αλλά και ευχάριστη. Το μόνο που θα βελτίωνε την εμπειρία είναι ένα καλό σετ χωμάτινα ελαστικά, κάτι που σίγουρα θα αναδείκνυε πλήρως τις εκτός δρόμου δυνατότητες του SUV.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της οδήγησης, εκτιμώ την προσοχή που έχει δοθεί στη λεπτομέρεια. Από την άνεση στο ταξίδι μέχρι την απόκριση του κινητήρα και της ανάρτησης, όλα είναι σχεδιασμένα για να κάνουν τη ζωή του οδηγού πιο εύκολη και ευχάριστη.

Το Bigster συνδυάζει πρακτικότητα και στιλ, χωρίς μεγάλους συμβιβασμούς σε τεχνολογίες και εξοπλισμό. Η τετρακίνητη έκδοση προσθέτει μία έξτρα παράμετρο: Τις εκτός δρόμου δυνατότητες, κάτι σπάνιο στην κατηγορία των SUV μεσαίου μεγέθους, ενώ το προσιτό κόστος κτήσης κάνει το αυτοκίνητο ακόμα πιο ελκυστικό για την πλειοψηφία των αγοραστών.

Μοντέρνο στιλ, άνεση, πρακτικότητα, ευρυχωρία και δυνατότητες εκτός δρόμου. Το νέο SUV δεν είναι απλώς ένα μεγαλύτερο Duster· είναι ένα αυτοκίνητο που προσφέρει ολοκληρωμένη εμπειρία, από την πόλη μέχρι τα χωμάτινα μονοπάτια, με σιγουριά, άνεση και αξία για τα χρήματα. Στο τέλος της ημέρας, η αναλογία τιμής/αξίας παραμένει το «μυστικό όπλο» της Dacia και το Bigster, γίνεται ένένα αυτοκίνητο που με κέρδιζε όσο... ζούσα μαζί του.